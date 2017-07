„Uvidíme, jestli budeme mít štěstí. Říká se, že na jedno střelené prase vychází tak dvacet vycházek do lesa,“ uvedl myslivec.

V regionech blízkých zamořené oblasti nyní mají myslivci povoleny i jinak zakázané způsoby lovu. Například noční střelbu s osvícením zvěře či používání optiky s nočním viděním. „Na to, abych si noční vidění kupoval na dva roky, než se vystřílejí divočáci, a potom to leželo ve skříni, to je zbytečné,“ tvrdí myslivec.

Myslivec Karel Blahušek před uloveným kusem divokého prasete

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Blahušek, který je zároveň předsedou Okresního mysliveckého spolku v Uherském Hradišti, se vydal v úterý večer na posed směrem k Rudimovu na Zlínsku. Na hranici s okresem, kde řádí africký mor. „Před pár dny jsem tu byl a viděl jsem pár prasátek. Doufám, že se vrátí, ať jsme úspěšní,“ podotkl před výstupem na posed.

Z pětimetrové výšky pak společně sledujeme život pod námi. Po patnácti minutách pod posedem prošla srnka volající své srnče. To se naráz objevilo na okraji pole s pšenicí. Srna si poté zvědavé mládě odvedla do bezpečí lesa.

Normálně bych ale po bachyňce nestřílel Karel Blahušek, myslivec

Po dalších pěti minutách úzkou skulinou mezi stromořadím prochází čtrnáct postarších selat se třemi bachyněmi. Během další minuty se část skupinky dostala na pole.

Jen třicet metrů vzdušnou čarou od hledí kulovnice, kterou již měl myslivec připravenou ke střele. Rána do skupinky černé zvěře přišla záhy.

„Vypadalo to na kňourka, byl krásně zešedlý. Ale je to bachyně. V čase, kdy jsou prasata přemnožená a veterináři nás vyzývají ke střelbě, je to realita. Normálně bych ale po bachyňce nestřílel,“ pokrčil rameny myslivec.

„Prasátko hned vyvrhneme. Vnitřnosti se dříve běžně zahrabávaly. Dnes kvůli veterinárním opatřením je vezmeme s sebou. Podívám se na vnitřní orgány, jestli jsou zdravé a v pořádku. A kus dáme do chladírny. Vypadá to ale na zdravé zvíře.“

Mezi lidmi je strach

Myslivec zároveň odebírá vzorky k testům na svalovce a také slezinu a část žvýkacích svalů k testům na africký mor prasat.

„Vzorky na svalovce jsou do dvou dnů. Testy na africký mor trvají déle. Je tam nějaká divná domluva s veterináři. Jejich pracovník kolegovi řekl, že když se zpátky za pár dnů neozvou, je to v pořádku. Myslím, že v takovém případě by se ale ozvat měli. Mezi lidmi je strach,“ upozornil myslivec.

Včera již Blahušek mluvil s veterináři. „Skutečně na vyjádření na mor nemusíme čekat. Ale maso máme mít zamrazené. Kdyby byl nějaký problém, tak je třeba to posbírat. Nemůžeme kus držet vcelku. Už ráno tu máme třicet stupňů,“ podotkl myslivec.

Na závěr dodal, že nikdo z myslivců neví, jak dopadne letošní sezóna. „Zatím se mor drží jen na Zlínsku, ale pokud dorazí k nám na Uherskobrodsko, bude to neštěstí,“ dodal.