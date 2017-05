Kauz kolem prezidenta Miloše Zemana a vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše bylo více. Připomenu třeba korunovační klenoty, Albertov, vyznamenání Jiřího Bradyho nebo Čapí hnízdo a korunové dluhopisy. Co pro vás bylo tou poslední kapkou, že jste se rozhodla svolat demonstraci na Václavské náměstí?

Poslední kapkou byl inzerát, který vyšel v několika novinách, kde je Andrej Babiš s přelepenou pusou a s otázkou: „Proč?“. Když se schylovalo k tomu, že by měl být odvolán z vlády, a začal si hrát na umlčovanou oběť, což mi přišlo už neuvěřitelně absurdní.

Kdyby se neobjevil ten inzerát, tak byste neřešila vládní krizi?

Určitě bych ji řešila. Věnovala jsem se tomu už předtím. 1. května jsme pořádali akci upozorňující na kumulaci moci v osobě Andreje Babiše. Tohle ale byl impuls, který to nasměřoval do jednoho bodu. Protože jinak by to řešily další články nebo třeba menší akce, ale tohle umožnilo, že se lidé mohli setkat.

Šárka Fialová vysvětluje, proč si myslí, že hnutí ANO není demokratické





Objevují se spekulace, že rozhodnutí premiéra Bohuslava Sobotky odvolat po třech a půl letech společného vládnutí Andreje Babiše je součástí předvolební kampaně ČSSD. Nebojíte se, že vás do toho zapojili a udělali z vás užitečného idiota?

To si nemyslím. Myslím si, že lidi potřebovali impuls a potřebovali do ulic vyjít, protože už byli znechucení. Něco se muselo stát už pro duševní zdraví společnosti. I kdyby to někdo využil, tak s tím já nic neudělám. Bylo to pořádané s naprosto čistým svědomím a s čistým záměrem. Tomu, že by to někdo vzal pro sebe, nezabráníme. Na druhé straně mně by to až tak nevadilo, pokud by si z toho něco vzaly všechny demokratické strany. Důležité je, aby lidé šli k volbám, aby nedávali hlas hnutí ANO, aby nedávali hlas extremistům. Takže proč ne?

Hnutí ANO tedy podle vás není demokratické?

Hnutí ANO podle mě není demokratické hnutí. Celá vládní krize v podstatě vznikla jenom proto, že hnutí ANO není demokratické. Kdyby bylo, tak by po kauze Čapí hnízdo Andrej Babiš už neměl šanci zůstat na postu předsedy. V momentě, kdy by došlo na to, že má být odvolaný, tak jeho souhlas by nebyl potřeba, protože když by nebyl předseda, byl by tam jiný předseda, nebyl by problém. Všechno by mohlo projít. Opravdu celé je to důsledek, že se Andrej Babiš snaží vést politiku jako firmu. Potom to dopadá tímto způsobem, že to na Ústavu musí narazit.

Vy tedy máte pocit, že hnutí ANO je nedemokratické, protože Andrej Babiš neodešel po skandálu s farmou Čapí hnízdo?

Chová se jako vlastník. Nechová se jako předseda, ale chová se jako vlastník firmy.

Vládní krize se začala řešit tím, že Andrej Babiš za sebe našel nástupce šéfa hospodářského výboru a poslance Ivana Pilného. Vy jste přitom předtím říkala, že vás to nemile překvapilo, protože jste chtěla, aby post ministra financí obsadil někdo jiný než člen hnutí ANO. Jak vnímáte teď krok, že premiér Bohuslav Sobotka přijal Pilného?

Neměli jsme z toho velkou radost v první chvíli, protože jsem se to dozvěděli těsně před druhou demonstrací, asi hodinu před jejím začátkem. Doufali jsme v jiný konec, ale nemáme všechny informace a nevíme, co se děje v zákulisí. Netušíme, jestli by prošla menšinová vláda do voleb, takže se nedá nic dělat. Myslíme si, že účel splněný nebude a že ministerstvo financí bude dál pod vlivem hnutí ANO. Jestli tam byly nějaké nesrovnalosti, tak šance, že by se to do voleb vyšetřilo, je mizivá, což je velký problém.

Šárka Fialová hovoří o dalším postupu



Uspořádala jste dvě demonstrace, na které přišlo pár desítek tisíc lidí a vlastně část vašeho cíle, aby byl odvolán Andrej Babiš, se vám splnilo. Zajímalo by mě, jak teď budete pokračovat?

Teď se budeme soustředit na to, aby debata neusnula a aby se z náměstí přesunula třeba do knihoven nebo hospod, prostě aby se o tom začalo mluvit, aby lidé věděli, že ty kauzy jsou. Spousta lidí to třeba nesleduje a potom jsou překvapení, co všechno se děje a že o tom ani nevěděli.

Vy chcete vyvolat veřejnou debatu, kde byste osvětlila svoje stanoviska. Nebude to třeba jednostranné, neměla byste tam pozvat i někoho z hnutí ANO, aby tam osvětlil jejich pohled na věc?

Vůbec na ně zatím politiky zvát nechceme a ani ty debaty už nechceme pořádat. Byli bychom rádi, kdyby si to lidé uvědomili. Proto k heslu: „Proč? Proto!“ přibylo další: „Je to na nás!“. Znamená, že to je na nás všech, nejen na těch pár lidech, kteří uspořádali demonstraci, ale je to na všech. Kdo ví, že ten problém je, tak by s k němu měl vyjádřit a měl by se k němu postavit a nečekat, že to někdo vyřeší za něj.

A tedy doufáte, že to nějak ovlivní výsledek voleb?

To je cíl, aby ve volbách hnutí ANO mělo takový výsledek, že nebude moct zasahovat do vlády.

Sepsali jste petici, kterou podepsala na internetu 3500 lidí. Máte nějaká čísla, kolik lidí jí podepsalo v tištěné verzi? Co s ní pak budete dělat?

Podepsala ji minimálně tisícovka lidí, ale mohlo by jich být i víc. Určitě ji potom předáme Senátu. Sice to nebude ta oficiální desetitisícová petice, ale i tak se tím petiční výbor bude muset zabývat.

A s pomocí petice chcete podat ústavní žalobu na prezidenta?

Rádi bychom. To, že se to teď vyřeší tak, jak má, nesmaže všechny průtahy, které byly během uplynulých třech týdnů. Také nic nemění ani na faktu, že prezident odjel do Číny během probíhající krize. Myslím, že to vše je dostatečný důvod.

Šárka Fialová o protestu proti prezidentovi



Prezident už od počátku svého zvolení šel svojí vlastní cestou. Například sestavil úřednickou vládu, které Sněmovna nevyslovila důvěru. Proč jste tedy proti němu protestovali až teď?

Původně to bylo zaměřené jenom proti Andreji Babišovi, ale proti Miloši Zemanovi se konalo x akcí během posledních letech. Ale chviličku potom, co propuklo to chystání, tak vyšla fotografie, kde prezident míří hůlkou na premiéra při schůzce, kde se měla řešit demise nebo odvolání. Přišlo mi to úplně stejně šílené jako ten inzerát. Řekla jsem si, že to není možné nechat to jenom na jednoho. Už se navzájem tak podporují, že je potřeba se vymezit vůči oběma. Nakonec to byly jak inzerát, tak hůlka.

On vás a demonstranty obecně, co křičí na ulici, označil za patologickou sedlinu. Co si o tom myslíte?

Nejdřív mi to přišlo vtipné, protože jsem vůbec netušila, co si pod tím představit. Ještě vtipnější to je, když jsme zjistili, z jakého výroku to vychází. Vychází to z výroku Tomáše Garrigua Masaryka, který takto mluvil o fašistech. Přirovnávat aktivní občany k fašistům mi přijde už hodně přes čáru. Obzvlášť když den nato začne říkat, že novinářů je moc a měli by se likvidovat. Nabaluje se to a jsou to věci, které by si veřejnost neměla nechat líbit.

Myslíte tedy, že řešením budou prezidentské volby. Případně chcete podpořit nějakého z kandidátů?

Určitě bych teď neříkala nějaké konkrétní jméno. Volby jsou samozřejmě řešení, ale není potřeba křičet na ulicích, když je společnost a politika zdravá. Potom stačí skutečně počkat do voleb a jít volit. Ale v momentě, kdy demokracie přestává fungovat, protože jsou tu vazby na média a je tu spousta dezinformací, tak je potřeba se ozývat i mimo, protože jinak volby dopadnou špatně.

Na Facebooku jste zveřejnila, že vás Andrej Babiš pozval na kávu. Vy jste to odmítla. Mohla byste vysvětlit proč?

Tohle zvaní na kávu je roztomilé. Už to bylo asi před měsícem a byla jsem strašně „naštvaná“, že se na mě nedostalo. Už tehdy jsem si říkala, že kdyby se něco takového stalo, tak bych nikdy nešla, protože má smysl se bavit s člověkem, který se s vámi chce bavit a chce slyšet, co si myslíte. Andrej Babiš prostě nechce slyšet, co si lidé myslí. Andrej Babiš chce lidem nutit svůj pohled. A nemá smysl se bavit s někým, koho nemůžete přesvědčit, protože má svoji pravdu.

Spekuluje se také o tom, že jste placená politickou stranou, případně že za tím stojí předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Nejen Kalousek, ale říká se, že za tím stojí i Soros (George Soros je americký multimiliardář a filantrop - pozn. red.), ilumináti, nevím. Pokaždé se to vynoří. také jsem slyšela, že to vůbec nebyl můj nápad a že jsem jenom nastrčená figurka a že celou akci organizuje někdo jiný. Celé je to nesmysl. Seděla jsem tady v kuchyni a viděla jsem inzerát, dala jsem facebookový status, který se chytil, nahlásila jsem demonstraci, zavolala jsem pár lidem a jelo to. Peníze přišly od lidí na transparentní účet. Nejsme placení nikým, kromě všech lidí, kteří se na tom chtěli podílet, kromě veřejnosti. Není za tím Kalousek.