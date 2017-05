Pilný při pátečním projednávání zajišťovacích příkazů ve Sněmovně vystoupil s tím, že jako nový ministr financí udělá dvě věci.

„Požádám ředitele, aby byl opatrnější v kontaktu s médii, některé výroky byly nešťastné,” zmínil Pilný první z nich. „Zároveň požádám generálního ředitele finanční správy, aby prověřil na základě otevřených případů a podíval se, jestli by nebylo možné, aby se upravila metodika tak, že to bude plnit ducha zákona a nebylo to likvidační,” dodal. Prohlásil, že ačkoli bude respektovat nezávislost finanční správy a nebude do jejího konání zasahovat, s Janečkem si promluví i ohledně metodiky obstavování majetku firem, které jsou podezřelé z daňových úniků.

Proto považoval za zbytečné, aby Sněmovna přijímala usnesení o zajišťovacích příkazech.

Příkazy jen odůvodněně, vyzvala Sněmovna

Sněmovna nakonec po dvou dnech jednání schválila usnesení, ve kterém vyzvala premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) k přijetí takových opatření, aby finanční správa využívala zajišťovací příkazy jen v odůvodněných případech. Pro bylo 71 z 98 přítomných poslanců. Kdo jak hlasoval se můžete podívat zde.

Zajišťovací příkazy umožňují finančním úřadům v rámci předběžného opatření bez důkazů firmám obstavit účty.

Bod na jednání navrhla TOP 09. „Pod záminkou boje proti podvodníkům likvidují nevinné podnikatele a využívají k tomu zajišťovací příkazy,“ zdůvodnil poslanec TOP 09 Martin Plíšek. Premiér Sobotka kvůli bodu vyzval stávajícího ministra financí Andreje Babiše (ANO) k vysvětlení, jak finanční správa tento nástroj používá. [celá zpráva]

Pilný Plíška neuspokojil

„Za finanční správu politicky odpovídá ministr financí, on by měl jasně říct, jaké kroky hodlá udělat, aby finanční správa dodržovala zákon,“ řekl ve Sněmovně Plíšek, který projednávání možného zneužití zajišťovacích příkazů navrhl.

„Pan ministr tady poněkud bagatelizoval ty některé příklady. Uvidíme, já doufám, že vyhoví premiérovi a podá informaci, jak to s těmi zajišťovacími příkazy je, a co s tím hodlá eventuálně dělat,“ dodal.