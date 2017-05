ÚS za Zemana rozhodovat nebude, nanejvýš mu poděkuje za zájem, míní ústavní právník

Ústavní právník Jan Kysela si nemyslí, že by měl prezident Miloš Zeman důvod podávat podnět Ústavnímu soudu, jak to hlava státu oznámila ve čtvrtek. Celá věc je totiž v jeho rukou, on má kompetenci k odvolání ministra financí, a proto mu maximálně může Ústavní soud poděkovat za zájem a říct mu, že nemá kompetenci odpovídat na takto kladené dotazy. Věc tedy vyřeší v řádu hodin či dní.