Pane vicepremiére, cítíte se ohrožen poté, co premiér naznačil, že by vás mohl odvolat kvůli tomu, jak se stavíte ke kauze korunových dluhopisů a dalších podezření?

Mrzí mě to a nerozumím tomu, proč to pan premiér dělá. Naše vláda je úspěšná, samozřejmě že nějaké spory jsme měli, ale fungovalo to. Je tady možnost dovládnout, takže to považuji za politický boj, ve kterém mě chce poškodit. Trvá to už od krajských voleb. Musím říct, že je velmi nepříjemné, když sedíme spolu ve vládě a váš koaliční partner se chová jako váš největší nepřítel. Přiznávám, že na takové jednání nejsem zvyklý.

Nebylo by tedy lepší odejít z vlády sám?

A proč bych odcházel? Sice si říkám, jestli to mám zapotřebí, ale mám před sebou ještě plno práce. Pokud bych za sebou bouchnul dveřmi, tak si myslím, že resort by byl destabilizovaný. Sociální demokracie by asi chtěla mít vliv na resort financí, mají výhrady k panu Janečkovi (ředitel finanční správy), vyhrožují mu odvoláním.

Co když vás policie ještě do voleb obviní právě kvůli vašim korunovým dluhopisům?

Nevidím jediný důvod k nějakému obvinění. Možná by si to pan ministr Chovanec přál, ale to je asi tak všechno. Nic jsem neudělal.

Pokud budete odvolán, odejdou z vlády i ostatní ministři ANO?

Pro to nevidím žádný důvod. Znovu říkám, jsme úspěšná vláda, pan premiér se chlubí výsledky ministerstva financí, protože jsme snížili státní dluh, jsme jedni z nejlepších v Evropě, vybíráme daně. Možná má sociální demokracie zájem ovládnout ministerstvo financí, hlavně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jenže Bohuslav Sobotka taky tvrdí, že tři roky poškozujete dobré jméno vlády. Vypadá to, že vás dohání vaše predátorská minulost.

Sice nevím, čím dobré jméno poškozuji, ale nechápu, proč to premiér říká po třech letech. Zřejmě jsem se mu tehdy hodil, protože nebýt mě, nebyl by premiérem. Přece ví, že hned po volbách za mnou přišli ti jeho „nejbližší spojenci“ a chtěli, aby premiérem byl Michal Hašek, což jsem odmítl.

Nechápu, proč pan premiér svolává tiskovku a zpochybňuje moje vysvětlení k dluhopisům, když termín pro ně je do konce dubna a já jsem oznámil, že písemnou odpověď zašlu do Sněmovny. A pokud jde o moji minulost, podnikal jsem podle zákonů, vybudoval jsem firmu od nuly, neúčastnil jsem se kuponové privatizace.

Soc. dem. si dala čas do příštího týdne, aby se seznámila s vaším vysvětlením kolem dluhopisů, které jste v pátek zaslal do Sněmovny. Předpokládáte, že vás může zachránit před odvoláním?

Já se ale nechci zachraňovat před odvoláním. Jen říkám, že moje odvolání je nesmyslné, neopodstatněné a Sobotka to dělá asi proto, že si myslí, že tím zastaví propad preferencí ČSSD. To je jeden důvod a druhý důvod je to, že mě chce z politiky odstranit oligarchická skupina z jeho okolí. Pánové Pokorný, Růžička, Bis a Chovanec. Ti už vědí, že se naše hnutí nebude podílet na jejich kšeftech, ohrožujeme jejich existenci a chtějí nás vystrnadit z politiky.

Premiér si nechal zpracovat analýzu vašeho podnikání, která má dokládat, že nejste tak čistý, jak se tváříte. Jak na to hodláte reagovat?

To nebyla žádná analýza, ale jen monitoring tisku a přepis účelově psaných článků proti mně. Zároveň bych čekal, že mi o tom něco řekne. To se ale nestalo.

Copak je normální, že si po ránu přečtu noviny a zjistím, že ti ekonomičtí diletanti, které má pan premiér kolem sebe, jako třeba pana Špidlu, nechápou, že přebytek rozpočtu byl použit na snížení dluhu, a přicházejí s tím, že si z toho chtějí půjčit? Tak to je opravdu zoufalství. Připomíná mi to falzum vypracované podsvětím, které se tvářilo jako analytická zpráva BIS a chtělo mě poškodit před privatizací Unipetrolu.

Jeho analýza je snůška nesmyslů a polopravd. Podle těchto expertů jsem vydělal za 46 let 8,3 miliónu korun. Daně v ČR jsem začal platit v roce 1997, do té doby jsem danil na Slovensku, nikdy jsem neutíkal do daňových rájů.

Pokud bych chtěl obcházet daně, tak jsem se v Agrofertu nikdy nezaměstnal. Můj příjem byl tady 1,861 miliardy korun za dvacet let. Z toho jsem platil daň z příjmu fyzických osob, což bylo 23 procent plus odvody na zdravotní a sociální pojištění, tedy 35 procent odvodů a daní, což bylo celkově asi 350 miliónů.

Vím, že se opakuji, ale když mají pánové Sobotka, Kalousek a další pořád nějaké výhrady k mým příjmům, ať také zveřejní ty své.

Do daňových rájů jste sice neutíkal, ale vaše rodinná firma IMOBA několik let danila ve švýcarském Zogu, kde jsou kapitálové daně taky nízké.

To je pravda, ale Švýcarsko není daňový ráj. Je tam desetiprocentní daň.

Což je pořád nižší než v Česku.

To sice ano, ale ve Švýcarsku jsme podnikali, firma tam sídlila.

Když říkáte, že jste podnikal podle zákonů, tak jak je možné, že vaše bývalá náměstkyně Hornochová, dnes daňová poradkyně, tvrdí, že případ korunových dluhopisů Agofertu bylo jasné zneužití práva?

Pak si ale sama protiřečí, protože Simona Hornochová měla v červenci 2014 úkol vyjádřit se ke korunovým dluhopisům a její odpověď zněla, že je to v pořádku. To jsem také uvedl ve vyjádření pro vládu.

Objednal jste se na středu u prezidenta Zemana, jaký k tomu máte důvod? Spoléháte na to, že vám v souboji se Sobotkou pomůže?

Jdu se zeptat pana prezidenta na jeho názor. Je to zkušený politik. Ale nic jiného po něm určitě nechci. Já jsem přesvědčený, že není důvod k mému odvolání, není důvod k tomu, aby naši ministři odcházeli z vlády. Máme ještě plno úkolů a zajímá mě, co si o tom on myslí.

Neříkejte, že vás nezajímá, zda prezident rychle vyhoví případnému návrhu premiéra na vaše odvolání, nebo to bude protahovat a využije situace ke kritice Sobotky.

Myslím, že celá tato akce je jen důsledkem situace v soc. dem. Tuto stranu dnes ovládá Sobotka-Pokorný, Chovanec-Růžička. To jsou ti oligarchové s velkou mocí a chtěli by ještě větší. Jsem přesvědčený, že stojí za odchodem některých lidí, včetně pana Zimoly.

Jsou to stejní lidé, kteří se snaží přesvědčit pana premiéra, aby vyhodil hnutí ANO z vlády. A současně mají další plán: přesvědčit pana prezidenta, aby to akceptoval. Motivací za to, jak jsem zaznamenal v kuloárech, je, že pokud mě rychle odvolá, dostane jako na podnose návrh na odvolání pana ministra kultury Hermana, kterého – jak je všeobecně známo, nemá pan prezident v oblibě.

K odvolání Hermana by ovšem podle koaliční smlouvy byl nutný souhlas šéfa lidovců Bělobrádka.

To je pravda.

Říkáte, že za odchodem Zimoly podle vás stojí lidé ze soc. dem., ale sám Zimola prohlásil, že jednu z rolí sehrála vaše neskutečně naivní a ambiciózní členka Radka Maxová. Kvůli jejím ambicím stát se hejtmankou jste nakonec sehráli roli užitečného idiota, který skončil v opozici. Může to mít vliv na umístění Maxové na kandidátce?

Je pravda, že jsme si naběhli a pomohli jsme nepřátelům Zimoly z jeho strany odstranit ho a nechali jsme se vyšachovat.

Takže, jak může Maxová dopadnout v rámci probíhající prověrky toho, jak jednotliví poslanci ANO pracují a jakou mají odbornost?

Paní poslankyně si odpracovala v rámci tématu práce a sociální politiky řadu věcí, ale tady to opravdu nezvládla. Znovu to ale potvrzuje fakt, jak se tradiční strany dokážou domluvit.

