„Nepodpořil jsem to. Nebyl to koaliční návrh, který by šel přes vládu. Ústavní soud to dokáže posoudit, jestli je to v rozporu s ústavou,“ uvedl lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka.

Zdůraznil, že ministr pro lidská práva Chvojka by byl navíc ve střetu zájmů. Ještě jako poslanec totiž předložil pozměňovací návrh, který zakazuje ministrům vlastnit tištěná, televizní a rozhlasová média. Právě i kvůli těmto bodům je novela podle prezidenta protiústavní. Vadí mu také, že předloha odebírá firmám členů vlády dotace, pobídky a veřejné zakázky. To do zákona protlačil poslanec TOP 09 Martin Plíšek.

Mrzí mě to, řekl Chvojka



„Respektuji rozhodnutí vlády. Mrzí mne to, neboť jsem přesvědčen, že při projednávání tak závažného zákona by česká vláda měla být prostě při tom,“ reagoval Chvojka.

Dodal, že zákon prošel standardním legislativním procesem, není v rozporu s ústavními právy a někteří vládní kolegové by podle něj neměli být tak vztahovační. „Co jde dobrého, morálního či ústavního na tom, že by firmy člena vlády mohly čerpat miliardy ze státních zakázek a dotací?“ ptal se řečnicky.

Ministr financí Andrej Babiš donedávna vlastnil holding Agrofert, pod něhož spadal i mediální dům Mafra, vydávající například deníky MF Dnes a Lidové noviny. Šéf hnutí ANO převedl v únoru svoji firmu do svěřenského fondu.

Novinkám Babiš řekl, že nechápe, proč by to vláda měla řešit, když se jednalo o pozměňovací poslanecké návrhy koalice TOP 09 a ČSSD. „Není to vládní návrh, nevím, proč to vůbec vláda řeší. Na tom bodu jsme nebyl, protože jsem musel jít do Senátu,” reagoval šéf státní kasy.