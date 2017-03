V Praze vládnou strany ANO, ČSSD a Trojkoalice tvořená Stranou zelených, KDU-ČSL a STAN.

Předseda kubu zastupitelů ANO v Praze Michal Hašek uvedl, že se s podnikateli při obsazování úředních pozic neradí.

„Naše hnutí má celou řadu sympatizantů, a musím říci, že hlavní zásadou je, aby ten člověk byl dostatečně odborně na výši. Pro nás jsou pak rozhodující reference a co ten člověk udělal,“ uvedl Hašek.

Rozhodující je přitom pro něj odbornost. Uvedl, že zatím to nebylo nikdy tak kritické, že by museli najednou obměnit celou řadu odborníků. „Nemáme žádné politické ambice měnit některé věci. Rozhodující pro nás je, jestli ten úředník nebo subjekt funguje dobře nebo ne,“ přiznal s tím, že hnutí sice nemá zásobárnu odborníků, ale zatím nebylo potřeba jich hledat více najednou.

Stropnický chystá směrnici

Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) Novinkám sdělil, že sociální demokracie je velká a sebevědomá strana, která se nemusí a nepotřebuje nikoho ptát. „Jsme strana s 20 tisíci členy, a pokud nedokážeme najít odborníky mezi námi, vždy určitě najdeme někoho, kdo je pro danou funkci vhodný,” řekl Novinkám Dolínek.

Předseda Strany zelených Matěj Stropnický poslal pouze SMS, že v rámci Trojkoalice na pražském magistrátu rozhoduje o těchto nominacích klub na základě návrhu jedné ze stran. „Zelení navíc připravují interní pravidla pro výběr těchto zástupců, jejichž návrh již schválilo předsednictvo,“ dodal Stropnický.

Ferjenčík: Lidi za pražskou ČSSD vybírá Poche a Březina

Zřejmě nejsdílnější byl Mikuláš Ferjenčík z Pirátské strany, která je ale na magistrátu v opozici. Takže podobné problémy neřeší, ale pouze sleduje, jak se s nimi popasují ostatní strany.

„V praxi je to tak, že se sejdou ti nejdůležitější lidi v koalici, což jsou spíš předsedové klubů než politické vedení, a ti se spolu baví o tom, podle jakého klíče si rozparcelují státní podniky,“ řekl Novinkám Ferjenčík.

Dodal, že kluby si pak hlídají, že jimi dosazené osoby berou dostatečné odměny.

„Pražská plynárenská holding má dozorčí radu a v té se bere několik desítek tisíc korun měsíčně. Tam je několik lidí a každá strana v koalici si tam nominuje své zástupce,“ ilustroval na příkladu Novinkám Ferjenčík.

Podle něj lidi za sociální demokracii vybírá Karel Březina společně s Miroslavem Pochem a Petrem Hulínským, kteří prý pražskou ČSSD stále řídí, protože se objevují na zasedání zastupitelstva a někteří z nich i v dozorčích radách.

Syn radní dostal místo v dozorčí radě – a nikdo neví proč



„Na jaké kmotry jsou napojeni, to já neodhadnu. Ten výběr je naprosto netransparentní, nám se stalo třeba to, že syn bývalé radní Novákové (Hana Nováková, bývalá radní hlavního města Prahy a zastupitelka MČ Praha 10 – pozn. red.) se stala členem dozorčí rady, a když jsme se ptali, kdo ho nominoval, tak nedokázali vysvětlit, kdo to byl a jak to vzniklo, a neexistuje žádný úřední záznam o tom, jak to vzniklo,“ sdělil Novinkám Ferjenčík.

Ještě větší otazník jsou pro něj vývěrová řízení na klíčová místa v úřadě. Tam by měla o nominovaných rozhodnout výběrová komise. „Úřednické pozice se vybírají tak, že vznikne výběrová komise, která je částečně se zastoupením lidí z úřadu a částečně s politickými nominanty,“ uvedl Ferjenčík s tím, že pak probíhá odborná nebo politická diskuze podle toho, koho strany nominovaly.

Přiznal, že ho zarazilo, že zatímco radní Jana Plamínková poslala e-mail Polčákovi, jestli nemá tipy na nějaké schopné lidi, tak Polčák jej přeposlal zlínskému podnikateli. Jednalo se přitom o úřednické pozice, tedy o interní věci.

STAN prý trápil nedostatek kvalitních lidí

Jak Plamínková v úterý přiznala Právu, STAN se tehdy potýkal s nedostatkem lidí. „Schopných lidí není přehršel a musí se shánět, a často se stává, že i když jich spoustu oslovíme, tak se nikdo do výběrových řízení nepřihlásí,“ řekla v úterý Právu Plamínková. Dodala, že na všechny posty ředitelů bylo vyhlášeno výběrové řízení a nikdy nebyl vybrán politický kandidát.

Na kauzu jako první upozornil Český rozhlas. Ten otiskl komunikaci Polčáka a Michala Redla, kde mu někdejší Krejčířův spolupracovník napsal k většině pozic jméno člověka, který by mohl danou činnost vykonávat.

Polčák přitom vysvětlil, že o radu žádal zlínského podnikatele Petr Redla, který ale nemá e-mailovou schránku, a proto dotaz poslal jeho synovi. Dodal, že se na radu ptal vícero lidí, dokonce i kolegů z jižní Moravy.

Polčák se nakonec v úterý sám dobrovolně vzdal možnosti kandidovat na březnovém sněmu STAN na jakoukoli funkci.