Na dotaz Novinek, jak se Sobotka staví k tomu, že Mládek odvolal šéfa odboru komunikace Romana Proroka a zda premiér nevyvodí nějaké důsledky pro Mládka, předseda vlády odpověděl, že „za personální politiku každého resortu zodpovídá a nese odpovědnost vždy daný ministr, stejně je tomu na MPO“.

Podle Sobotky nejde o náměstky, ale o snížení cen za mobilní data a zlepšení situace na českém trhu s mobilními a digitálními službami.

Zásadní pro mě je, aby ministr Mládek splnil úkoly, které jsem mu dal Bohuslav Sobotka ( Bohuslav Sobotka ( ČSSD ), premiér

„Pro mě jako předsedu vlády je zásadní, abychom byli úspěšní v naší snaze pomoci spotřebitelům, zlepšit poskytované služby mobilních operátorů a také dosáhli snížení cen za mobilní data, která jsou v naší zemi vyšší než v sousedních zemích,“ sdělil Novinkám premiér.

Náměstek ministerstva průmyslu a obchodu Lubomír Bokštefl

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Proto se prý do této bitvy vydal a chce ji dotáhnout do konce. „Zásadní pro mě je, aby v této věci splnil ministr Mládek úkoly, které jsem mu dal, tedy zejména rychlé předložení novely zákona o elektronických komunikacích, která zajistí silnější ochranu spotřebitelů a rozšíří pravomoci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) v oblasti regulace včetně zásadního zvýšení možnosti ČTÚ ukládat pokuty. Zákon chci v každém případě prosadit ještě do voleb,“ dodal Sobotka.

Ministerstvo průmyslu se dostalo pod palbu kritiky během úterý, kdy Bokštefl v debatě na serveru Aktuálně.cz lidem řekl, že pokud chtějí stejně levný internet jako v Polsku, měli by jet do Polska. Za neuvěřitelnou hloupost ji označil i Sobotka, odpověď je podle něj v rozporu s vládní politikou.

„Drzá“ odpověď náměstka mu přivodila důtku. O místo přišel ředitel odboru komunikace a marketinku Roman Prorok, protože prý Bokšteflovi před mediálním vystoupením neposkytl dostatečnou přípravu. Bokštefl přitom před tím, než získal funkci náměstka, působil na ministerstvu jako odborný poradce pro oblast elektronických komunikací.

Paraziti a elitářství



Nejedná se přitom o první aféru, kterou musel Sobotka kvůli Mládkovi řešit. Ministr se „proslavil“ několika svými výroky. Nejznámější je asi ten z roku 2013, kdy ještě jako stínový ministr financí při projevu na sjezdu ČSSD v Ostravě řekl, že živnostníci nepřispívají do systému sociálního pojištění, a parazitují tak na zaměstnancích. Za výrok se poté omluvili on i Sobotka.

Před několika dny sklidil kritiku kvůli prohlášení, že roaming je elitářská záležitost pro pět procent lidí. Domnívá se, že tři milióny Čechů jedou do zahraničí jednou ročně, většina z nich do Chorvatska na pobřeží. „To se dá doložit. Další tři milióny jsou ta elita, která jezdí pořád – služebně, na dovolenou, furt,“ prohlásil Mládek.

Sobotka drží nad Mládkem ochrannou ruku



Šéf průmyslu měl také problémy kvůli vysokorychlostnímu internetu. Ministerstvu průmyslu se totiž dlouho nedařilo vypracovat klíčový dokument, aby Česko mohlo čerpat 14 miliard na rozvoj sítí nové generace.

Mládek už svoji funkci nabídl premiérovi loni na podzim po volbách, když neuspěl jako kandidát do Senátu. Sobotka rezignaci nepřijal – uvedl, že to pro něj není téma a že Mládek je zkušený ministr.

Sobotka přitom nedávno vyměnil dva ministry za ČSSD – ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Spekulovalo se právě i o tom, že vystřídá Mládka. K tomu však nakonec nedošlo.