Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti stála téměř 40 miliónů korun, vyplývá z webu Agentury pro sociální začleňování. Z této částky šlo osm miliónů korun ze státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu vlády a zbytek byl z Norských fondů.

Kampaň se skládá z několika projektových aktivit, jejichž součástí je právě projekt HateFree Culture. Ačkoli je na webu také uvedeno, že projekt končí v dubnu 2017, je tam douška o udržitelnosti.

„Odbor pro sociální začleňování (Agentura) bude hledat zdroje pro financování aktivit mediální kampaně HateFree Culture i po ukončení projektu,” píše se na webu Agentury pro sociální začleňování.

Doba udržitelnosti u Norských fondů trvá obvykle pět let. Jak Novinky upozornil Chvojka, u projektu HateFree by měla udržitelnost trvat pouze do konce roku. V případě, že se lhůta nedodrží, stát musí dotace vracet, a to až v plné výši jejich čerpání.

Chce srozumitelné kampaně

Zřejmě i proto se v úterý ministr pro lidská práva Chvojka sešel se zástupci projektu. V tiskové zprávě vydané po schůzce uvedl, že udržitelnost bude zajištěna podle pravidel.

Další schůzka se uskuteční za dva týdny, sdělil Novinkám koordinátor projektu HateFree Lukáš Houdek. „Závěr jednání s panem ministrem je, že projekt financovaný z takzvaných Norských fondů logicky končí na konci dubna. V horizontu dvou týdnů se znovu sejdeme a budeme mluvit o podobě jeho udržitelnosti,” uvedl Houdek.

Chvojka tvrdí, že je třeba klást důraz na účinnost kampaní proti rasismu a násilí z nenávisti. Argumentace by podle něj měla být srozumitelná nejen intelektuálům a studentům, ale všem lidem, kteří se na internetu pohybují.

„Nemá jít o přesvědčování přesvědčených,“ řekl Chvojka a pokračoval: „Ale o práci s běžnými lidmi, o vysvětlování, že se s takovým násilím může potkat leckdo, protože odněkud pochází nebo nějak vypadá.”

Následujících osm měsíců tedy bude podle ministra čas pro hodnocení projektů a podávání nových projektových žádostí. Během nich ministr se svým týmem vyhodnotí končící projekt. A bude pracovat na zadání projektu nového.