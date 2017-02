Z Klárova odešli účastníci před nedaleké ministerstvo financí v čele s transparentem "ČT klame lebo som ju eště nekúpil".

"Důvodem bylo ostré napadení novinářů ze strany Andreje Babiše a nejenom ta urážka slovem pakáž, ale i zkorumpovaný, to je jasné nařčení někoho, že bere úplatky," řekl k motivům svolání akce její organizátor Michal Majzner. Babiš redaktory v televizním pořadu ČT označil za zkorumpovanou pakáž, která o něm točí na objednávku. "To je dost vážné obvinění, které by měl buď doložit, nebo odstoupit," dodal Majzner.

Účastníci akce pak před ministerstvem financí rozvinuli transparent a na vchod od úřadu mimo jiné nalepili daňové formuláře s přetištěným nápisem "Sorry jako". Na zem položili pohřební věnec se stuhami s nápisy Demokracie a Sorry jako. V davu byl vidět i nápis "Sedmé přikázání: Neojebeš".

Shromáždění k mediální svobodě a k petici, která vyzývá ministra financí Andreje Babiše, aby buď doložil jeho obvinění o korupci novinářů České televize, nebo aby odstoupil.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Babiš slova "sorry jako" nedávno použil, když odmítl redaktorům České televize upřesnit své majetkové poměry. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka pak na svém účtu na facebooku napsal, že Babiš svým nákupem korunových dluhopisů "důkladně ojebal český stát".

ČT se ptala Babiše na příjmy, ten podává stížnost



"V demokratické zemi je nepřípustné, aby politik z pozice své moci útočil na novináře bez důkazů a zastrašoval je tím. Politik je placen z veřejných peněz a má sloužit občanům. Média mají klást nepříjemné otázky beze strachu, že budou napadána. Pokud toto chování začneme tolerovat, můžeme postupně zjistit, že demokracie již není demokracií," stojí v textu petice.

Babiš se naopak rozhodl podat stížnost na ČT kvůli jejím pořadům 168 hodin a Reportéři ČT, v nichž se ho novináři ptali na nesrovnalosti v příjmech a nákup dluhopisů Agrofertu. Podle Babiše jsou pořady účelové a jejich autoři zkorumpovaní. Vedení ČT bude chtít, aby vicepremiér svá tvrzení doložil, nebo se omluvil.