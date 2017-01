„Charakter toho útoku je takový, že ten útok byl velice sofistikovaný. Takže musel být podle odborníků prováděný nějakým zahraničním státem. Také mi sdělili, že způsob, jakým byl útok proveden, velmi připomíná charakter útoku, které byly provedeny na internetový systém demokratické strany ve Spojených státech amerických,“ uvedl na tiskové konferenci Zaorálek.

Americké tajné služby obviňují z kybernetických útoků během prezidentských voleb Rusko. Podle nich útoky nařídil sám prezident Vladimir Putin. [celá zpráva]

Útok se podle Zaorálka stal na počátku ledna, tedy před několika týdny. Veřejnost o tom ovšem neinformoval, protože doufal, že se společně s odborníky dozví, co nejvíce informací o pachateli, případně se jim povede celou věc vyřešit.

Hackeři se přitom nabourali do desítek e-mailových schránek pracovníků ministerstva zahraničních věcí. Ušetřen nebyl ani šéf resortu Zaorálek a jeho náměstkové.

Jestli někdo v kybernetické bezpečnosti nezaspal, tak je to Česká republika Lubomír Zaorálek začátkem ledna

Podle Zaorálka se ovšem útočníci nedostali do vnitřního systému ministerstva, tedy ke klasifikovaným informacím.

Dle informací Práva odhalili útok experti samotného ministerstva, celou věc nicméně již delší dobu řeší se specializovaným Národním centrem kybernetické bezpečnosti, spadajícím zatím pod Národní bezpečnostní úřad.

Jeho mluvčí Radek Holý v této souvislosti ale jakékoli podrobnosti sdělit odmítl. „Obecně nám nepřísluší tyto záležitosti komentovat, to je věcí dotčených subjektů,“ konstatoval Holý.

Nezaspali jsme, tvrdil Zaorálek



Zaorálek začátkem ledna v Otázkách Václava Moravce v České televizi uvedl, že v ČR je kybernetická bezpečnost na vysoké úrovni.

„Jestli někdo v kybernetické bezpečnosti nezaspal, tak je to Česká republika, a to můžete slyšet i od takových expertů, jako jsou Izraelci. Je to taky i s pomocí, ve spolupráci s nimi, ale snad je dobré to tedy veřejně říci, že se někdy podceňujeme,” uvedl ministr.

Loni v únoru zveřejnil extremistický webu white-media e-maily ze soukromé schránky premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). [celá zpráva]

Předloni, den před Vánocemi hackeři také napadli Sobotkův twitterový účet a zaplnili ho rasistickými výroky. [celá zpráva]