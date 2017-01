„Jsem hluboce přesvědčen, že by papež rozhodně toto pozvání přijmout neměl a doufám, že ho nepřijme,” sdělil Halík.

„Bylo by to o to trapnější, že mezi solidárním postojem papeže Františka k obětem současných válek a mezi populistickým postojem Miloše Zemana je naprostý morální protiklad,” doplnil teolog.

Setkání prezidentského páru s papežem v roce 2015

Halík a Zeman reprezentují odlišně smýšlející proudy v české společnosti, často proti sobě v médiích vystupují. Zeman Halíka nepřímo zařadil do jím kritizované "nikým nevolené pseudoelity", když obdržel Řád Českého svazu bojovníků za svobodu, v poslední době kontroverzní organizace. Kritizoval jeho údajný záměr kandidovat na prezidenta, od něhož prý později ustoupil; Halík ale záměr nikdy nepotvrdil.

Kněz kritizuje Zemanův příklon k Číně i jeho protiimigrační přístup. Vyzýval také k bojkotu loňských oslav 28. října na Hradě kvůli aféře kolem vyznamenání pro Jiřího Bradyho. Spor rozdělil českou politickou scénu.

Zvací dopis do Vatikánu



Pražský hrad v pátek 13. ledna zveřejnil dopis, který Zeman poslal papeži Františku. V dopise Zeman vylíčil lidickou tragédii i její symbolický význam pro země, které jsou dnes postiženy válkou.

Podle Halíka Lidice sice jsou symbol utrpení, ale tento symbol byl ideologicky zneužíván už v době komunismu. „A je znovu diskreditován v posledních letech, kdy si památku Lidic ´privatizovali´ velmi problematičtí lidé typu Jany Bobošíkové a zkompromitovaného vedení Českého svazu bojovníků za svobodu, což vedlo k protestu řady skutečných obětí nacismu, včetně posledních přeživších lidických žen,” uvedl Halík.

Prvoplánová agitka



„Věřím, že i biskupská konference, pražská nunciatura a papežovi poradci si jsou vědomi toho, že první návštěva papeže Františka by měla být důkladně připravena jako duchovní a pastorační událost a neměla se zvrhnout v prvoplánově zneužitelnou politickou agitku,” uvedl.

Bude-li návštěva o rok či více odložena, je reálná naděje, že se papež na Hradě setká s důstojnějším reprezentantem českého státu, domnívá se představitel českých katolíků i intelektuálů.

S papežem se prezident setkal v dubnu 2015. Po přijetí ve Vatikánu Zeman řekl, že František přijal pozvání k návštěvě České republiky a Velehradu "v blízké budoucnosti". Své pozvání Zeman papeži zopakoval loni v září prostřednictvím šéfa vatikánské diplomacie kardinála Pietra Parolina i v prosinci, když papeži poslal telegram k 80. narozeninám.

Papež prý slíbil přijet na Velehrad



V dubnu 2015 Zeman oznámil, že „Svatý otec přijal pozvání na Velehrad”.

Při otázce na konkrétní termín návštěvy novinářům tehdy řekl, že se uskuteční dříve, než šéf hradního protokolu Jindřich Forejt nastoupí jako velvyslanec ve Vatikánu. Forejt nedávno na Hradě skončil a vrátil rovněž bezpečnostní prověrku, která je pro velvyslance nezbytná.

Naposledy ČR navštívil v roce 2009 papež Benedikt XVI.