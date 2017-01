„Na jednání předsednictva a politického grémia navrhnu jmenovat volebním manažerem poslance Jana Birkeho,“ řekl ve čtvrtek Právu předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Do funkce volebního manažera soc.dem. navrhnu dnes odpoledne Předsednictvu ČSSD úspěšného starostu Náchoda Jana Birkeho. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 13. ledna 2017

S Birkem se prý na jeho angažmá už dohodl. „Má zkušenosti z minulosti z organizace kampaní ČSSD. Je to úspěšný starosta okresního města a je velmi výrazně viditelný jako poslanec. Má potřebný drive i znalost prostředí v ČSSD,“ dodal premiér.

Starosta Náchoda a poslanec ČSSD Jan Birke

FOTO: Jan Birke

O jméně volebního manažera už prý diskutoval s řadou členů sociální demokracie. Pokud předsednictvo a grémium strany Birkeho v nové funkci potvrdí, vzdá se prý svého postu odborného mluvčího soc. dem. pro dopravu.

Nadále však chce na březnovém sjezdu v Brně kandidovat na místopředsedu a ponechá si i post starosty a poslance. „Nesmírně si vážím toho, že mi to pan premiér a předseda nabídl. Chci ty volby vyhrát, proto jsem to vzal,“ řekl Právu Birke.

„Dokázal jsem vyhrát volby v okresním městě a chci to přenést na úroveň celonárodní. Že to nebude jednoduché, to vím. Ale chci dostat soc. dem. na úroveň nejsilnější politické strany v zemi,“ dodal.

V Praze by mohl kandidovat Prouza či Ludvík



Původně se spekulovalo o tom, že bude volebním manažerem ČSSD tajemník vlády pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Nyní se o něm hovoří jako o možném lídrovi sněmovních voleb v Praze. Tím by však mohl být podle informací Práva také ministr zdravotnictví a předseda pražské ČSSD Miloslav Ludvík.

Kandidátní listiny do voleb budou ale zřejmě jasné až na jaře.