„Nevyřešil, termín předložení návrhu vládou do Sněmovny je nejpozději 30. dubna,“ odpověděl Babiš na dotaz Novinek, jak se vyřešil přebytek 61,8 miliard rozpočtu roku 2016.

Šéfové vládnoucích stran totiž měli různé představy o tom, jak s téměř šedesáti miliardami naložit. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) to je ale příjemná starost. „Pro koaliční partnery máme připravené dvě varianty. Navrhujeme, aby celá částka byla převedená na důchodový účet,” uvedl Sobotka s tím, že druhá varianta je převést přebytek do roku 2017, aby se vyrovnal plánovaný schodek.

Oproti němu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) po jednání vlády sdělila, že by ráda část peněz proinvestovala. Zbytek by se podle mí mohl použít na umoření státního dluhu. Podobný návrh měli před časem i lidovci, kteří by také rádi část z více než 60 miliard věnovali na investice. Oproti tomu ministr financí Babiš uvedl, že chce peníze použít na splacení státního dluhu.

EET na programu nebude



Kromě toho se koaliční rada bude také zabývat zákonem o sociálním bydlení, daňovým balíčkem, novým valorizačním mechanismem penzí, koncepcí rodinné politiky a vinařským zákonem. Sobotka odmítl, že by se na koaliční radě probíralo zrušení třetí a čtvrté vlny EET, které navrhli lidovci.

„Nepředpokládám, že bychom se znovu zabývali čtyřmi etapami zavedení elektronické evidence tržeb. Nedomníváme se, že by měl být rozšiřován počet výjimek. Čím více bude výjimek, tím větší nespravedlnost bude vůči těm, kteří ho musí mít,” sdělil Sobotka stanovisko sociální demokracie.