Jak Babiš řekl Právu, nový kancelářský komplex v Letňanech by měl spoustu výhod.

„Sestěhování by dávalo smysl i proto, že bychom mohli využít spousty synergií – úřady by byly pohromadě, komunikace a logistika by byly účinnější, ušetřili bychom na energiích a na úklidu, ostraze a v řadě dalších oblastí,“ uvedl. [celá zpráva]

Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) je však sestěhování až druhý krok, podle ní by se měl snížit počet resortů a změnit kompetenční zákon. To by mohlo přijít na přetřes po sněmovních volbách, které budou na podzim 2017.

„Některé resorty vykonávají tytéž činnosti a to se musí odbourat. Při změně resortu dojde ke spojení úředníků z různých resortů a vzniknou ministerstva s novými názvy i počtem úředníků. Teprve po rozhodnutí, jaké resorty to budou, bych uvažovala o případném sestěhování těch velkých resortů,“ řekla Právu.

Jsme v centru Prahy v budově stavěné jako ministerstvo, nevidím důvod to měnit ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

Také podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) je to téma pro seriózní debatu, se svým resortem by ale nehýbal.

„Obrana je specifická, často má režimová pracoviště a jejich přemístění by bylo velice nákladné. Ale celkově pokládám nápad na soustředění velké části státní správy pod jednu střechu za velmi racionální,“ uvedl pro Právo.

Proti stěhování z centra by se postavila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). „My jsme v historické budově, která byla stavěná jako ministerstvo. Zároveň je to celkem v centru, nevidím důvod to měnit. Nápad se sestěhováním už tu byl, myslím, za vlády ODS a naštěstí se nerealizoval,“ reagovala pro Právo.

Já bych peníze dal na zvýšení platů a penzí, cílem musí být zvyšování životní úrovně a naše příjmy jsou stále nízké ministr zahraničí Lubomír Zaorálek

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) se podivil, že by Babiš dal šest miliard na výstavbu nové vládní čtvrti. „To jsem proti. Já bych peníze dal na zvýšení platů a penzí, cílem musí být zvyšování životní úrovně a naše příjmy jsou stále nízké,“ uvedl.

Zaorálek podotkl, že ve všech evropských metropolích jsou ministerstva zahraničí v centru měst. „Nevidím důvod, proč by to v Praze mělo být jinak,“ dodal.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek reagoval slovy: „To není Babišův nápad, to je nápad ODS asi deset let starý. Z ministerstev měly být hotely. Byla to blbost tehdy, je to blbost i dnes.“

V Letňanech jen čtyři patra



Babiš by nový kancelářský komplex financoval prodejem některých z 38 lukrativních budov, ve kterých resort financí a jemu podřízené organizace sídlí. Jen budova ministerstva financí nedaleko Sněmovny na Malé Straně by se mohla prodat za miliardu.

Podle vicepremiéra a předsedy lidovců Pavla Bělobrádka není Babišův nápad ničím novým. „Už to dávno mělo být, divím se, že s tím ministerstvo financí přichází až teď, ušetřilo by to obrovské množství peněz. Ale byla by nutná investice, čemuž se ministr financí bránil,“ uvedl.

Ušetřily by se peníze i čas lidí, kteří by si mohli vyřídit své záležitosti snáze na jednom místě ministr životního prostředí Richard Brabec

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) sestěhování pokládá za dobrý nápad. „Ušetřily by se peníze i čas lidí, kteří by si mohli vyřídit své záležitosti snáze na jednom místě. Kdyby se to týkalo resortu životního prostředí, určitě bych to podpořil,“ sdělil Právu.

Podle starosty Prahy 18 Ivana Kabického (ODS) by Babiš musel počítat s jistými omezeními. „V této oblasti je maximálně možné stavět do čtvrtého patra, což neodpovídá představě pana ministra, že by tam mohly vzniknout mrakodrapy. Ale plochy je tam hodně, takže nízké budovy je možné realizovat,“ řekl v ČT.

Sestěhovávání úřadů je evergreenem české politiky. V minulosti se například zvažoval prodej budov ministerstva obrany a generálního štábu v Dejvicích a postavení nového areálu na zelené louce.

V hledáčku se opakovaně ocitá budova ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí. V roce 2008 chtěl své podřízené úřady sestěhovat do jedné budovy spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu tehdejší šéf resortu Martin Říman (ODS).