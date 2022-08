Zimomřivost může trápit i v létě

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o problém čistě ženský, ale ve skutečnosti se týká obou pohlaví. Přestože někteří lékaři odhadují, že až 80 % pacientů, kteří řeší chladné končetiny, jsou ženy, a pouze 20 % muži. U mužů se to však většinou pojí s vážnými nemocemi.

„Ženy častěji v ordinaci konzultují příznak studených nohou, pro který se nenajde primární příčina. Jasné vysvětlení nemáme. Může to souviset s větší citlivostí na klimatické, stresové nebo emocionální podněty. Stěžují si jak mladé, tak starší ženy. V ordinaci se nejčastěji setkávám se stížností: Já mám studené nohy celý život,“ popisuje Bohumil Seifert, praktický lékař a vedoucí Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze.

Naše první cesta, pokud nás trápí studené končetiny a zimomřivost, by měla vést právě do ordinace praktického lékaře, kterému popíšeme všechny příznaky, jež se objevují spolu s citlivostí na chlad nebo s pocitem studených nohou.

Po vyšetření u praktického lékaře by mělo být jasné, jestli se pacient musí léčit dál, nebo si na své věčně prokřehlé končetiny bude muset zvyknout. „Buď jde pouze o prokazatelně nepříjemné pocity zimomřivosti atd., ale není to choroba. Anebo jde (u druhé skupiny pacientů) o příznak onemocnění a je potřeba zjistit, jak moc je to vážné,“ popisuje angioložka Zdislava Kasalová z polikliniky Nefromed.