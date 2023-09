Stabilní hmotnost v pozdějším věku může být klíčem, jak se dožít stovky, tvrdí vědci

Která žena by si nepřála zhubnout pár přebytečných kil? Asi by kladně odpověděla řada z nich. Ovšem udržení stabilnější hmotnosti v pozdějším věku nemusí být na škodu, i díky tomu se totiž zvyšují šance na dožití se vysokého věku, klidně i stovky, uvádějí odborníci pro server Daily Mail .

Studie mezi 50 000 ženami ve věku 60 až 81 let porovnávala skupinu těch, které si po dobu tří let udržely víceméně stabilní hmotnost, s těmi, které v průběhu zhubly více než 5 procent své váhy, případně přibraly.

Ženy, které zhubly, měly podle zjištění o 38 procent nižší pravděpodobnost, že se dožijí stovky. O 33 procent nižší byla šance na dožití 90 let, do 95 let to bylo o 35 % méně. To byl víceméně případ všech žen, které zhubly neúmyslně – což bylo častěji způsobeno špatným zdravím, stresem nebo slabostí.