Revmatická lupénka ho doslova paralyzovala, pomohla mu až biologická léčba

První kožní projevy lupénky se u něj objevily v pubertě. „Dříve, a ani dnes, jsem to nepovažoval za velký problém. Dalo se s tím žít a normálně fungovat. Mé divoké mládí dokonce mimoděk přispívalo k větší úspěšnosti léčby. Coby mladý pankáč jsem si prostě postavil číro a boky hlavy nechal holé, díky čemuž se mi kůže lépe hojila,“ svěřil se Novinkám Jan Trávníček.

Lupénka ho tedy nijak neomezovala a on se mohl plně věnovat i svému koníčku - horolezectví. Bohužel o několik let později se u něj objevila závažnější forma onemocnění, a to revmatická lupénka, se kterou se již nedalo moc dobře bojovat, natož ji ignorovat.