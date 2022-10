Recepty na menu bez masa

Pyré: Očištěné topinambury nakrájejte a velmi zvolna vařte ve smetaně do úplného změknutí. Stále míchejte, aby se smetana nepřipalovala. Uvařené topinambury i s vývarem přelijte do mixéru a rozmixujte do hladkého pyré. Dochuťte solí a bílým pepřem.