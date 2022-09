Prokrastinace: 6 tipů, jak s ní přestat

Dlouhé seznamy úkolů, velké projekty nebo otravné domácí práce nám někdy mohou připadat tak ohromující, že se k nim nedokážeme odhodlat. Náš mozek přitom funguje podobně jako automobil, stačí otočit klíčkem, aby se rozjel. Jak ale na to?

„Skvělým způsobem, jak začít každý velký úkol, který před vámi stojí, je chunking, což znamená rozdělit si úkoly do menších kroků,“ uvedl terapeut Billy Roberts pro Huffingtonpost.

„Pokud navíc patříte mezi perfekcionisty a děsí vás myšlenka na to, že úkol nedokážete zvládnout perfektně, je důležité si uvědomit, že často stačí i obyčejné – hotovo,“ dodává.

Kate McCannová, licencovaná poradkyně v oblasti duševního zdraví, uvádí příklad. „Pokud před vámi stojí výzva v podobě uklizení celé zaneřáděné kuchyně a vy nevíte, jak začít, rozdělte si práci na drobné úkony. Nejprve začněte dřezem, poté nádobí usušte a následně umyjte linku. Pamatujte také na to, že ne vždy se musí jednat o úklid z gruntu. Za práci se pak odměňte třeba oblíbeným seriálem,“ říká.

„Rozdělení úkolu na malé proveditelné části vás dostane do chodu a pomůže vám prolomit zeď totálního odporu,“ vysvětluje.

Pokud vás denně čekají nekonečně dlouhé seznamy úkolů, není divu, že se vám nechce do jejich plnění. Nehledě na to, že se často jedná o nereálné cíle, které prostě během dne nelze stihnout.

Terapeutka Katie Ziskindová proto doporučuje si denně nastavit tři hlavní cíle. Zejména, co se týče domácích prací. „Naučte se lépe improvizovat, pokud potřebujete jít na nákup, ale zároveň si vyprat na další den, podívejte se do spíže, jestli tam nemáte základní sušené ingredience, a vymyslete jídlo z nich. Díky tomu získáte čas na praní a nákup můžete posunout na další den.“

Předefinujte úspěšnost úkolu, aby byl lépe zvládnutelný nebo snadnější. Příkladem je říct si, že i polovina umytého nádobí se pro dnešek bude počítat jako výhra. To samé může platit například u sportu. Pokud nestíháte klasickou hodinu v tělocvičně nebo se vám prostě jen nechce absolvovat proces dojíždění, zacvičte si doma podle půlhodinového videa.

Někdy je těžké s něčím začít, když si myslíme, že to bude trvat déle, než ve skutečnosti bude.

„Zkuste si zapisovat, kolik času vám trvá provedení běžných úkolů, které se vám opakují. Díky tomu získáte lepší přehled o svém vlastním čase a pomůže vám to v dalším plánování,“ doporučuje Mary Hadleyová, patoložka řečového jazyka.

Pokud trávíte mnoho času prokrastinováním (chronickou tendencí odkládat plnění úkolů a povinností), zkuste to dělat cíleně. „Pokud se často během práce zasekáváte na sociálních sítích, zkuste si vytvořit pravidelné časové bloky, během kterých se soustředíte pouze na práci, a následně si uděláte kontrolovanou pauzu na prohlížení Instagramu nebo cokoliv jiného. Může to vypadat tak, že po hodině souvislé práce si stanovíte 15minutovou pauzu nebo po půlhodině práce budete mít pět minut na to, zkontrolovat sítě nebo si přečíst zprávy,“ doporučuje Hadleyová.