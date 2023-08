Proč ženy padají ze schodů mnohem častěji než muži

Lidské chování je někdy odhadnutelné, jindy nevyzpytatelné a mnohdy i nebezpečné. Co stojí za četnými úrazy žen, hlavně co se týče různých pádů ze schodů? Pokud to nevíte, stačí si přečíst výsledky studie, kterou provedli američtí vědci z Purdueovy univerzity.

Jak vědci zjistili, za řadou pádů ze schodů stojí ženami poměrně snadno osvojená vlastnost – multitasking, tedy zvládání více věcí najednou. V rámci hledání odpovědí natáčeli v univerzitním kampusu na dvou schodištích (jedno mělo pouhé dva schody, druhé celkem 17) dohromady 2400 žen do 40 let a sledovali při tom jejich chování.

Americká studie, která byla publikována v časopise PLOS One, zjistila, že nejvíce na schodech padají děti do tří let, lidé starší 85 let a pak také mladí dospělí kolem dvaceti let.