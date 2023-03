Po vážné autonehodě se z dospělé Zdeny stalo dítě. Díky péči maminky si ale užívá každý den

Stačila vteřina a život dnes téměř třicetileté Zdenky Kotyzové se změnil k nepoznání. Díky víře a péči své matky Zdeny však přežila a často se usmívá. Za její současný stav může nešťastná autonehoda v roce 2015.

„Jela úplně sama a jela pro někoho. Chytla zřejmě nějaký smyk. Ani nejela rychle, prostě bylo náledí, auto se prý otočilo do protisměru a narazilo do stromu. A Zdenička utrpěla náraz do hlavy,“ popisuje matka. Při nehodě Zdence praskla pravá půlka lebky a došlo ke krvácení do mozku. Upadla do kómatu, ve kterém byla tři měsíce.

Foto: archiv Zdeny Zdena bývala zdravá a soběstačná žena

Matce řekli, ať se s dcerou rozloučí

V den nehody byla Zdenka převezena na úrazovou ambulanci v Olomouci. Když za ní maminka přijela, zhroutila se, protože jí bylo řečeno, že zranění je vážné a má se s dcerou rozloučit.

Malá Astrid prodělala tři mozkové mrtvice, spouštěčem byly zřejmě plané neštovice Děti

„Hroutil se mi úplně svět, nevěřila jsem tomu. Když to vidíte nebo čtete někde kolem sebe, tak je to hrozné a soucítíte s lidmi, ale necítíte tu bolest. Pokud se vás to osobně netýká nebo třeba někoho z vaší rodiny, tak to nepoznáte na vlastní kůži. Tohle je šok,“ vzpomíná Zdena.

Znovu jako miminko

Poprvé se Zdenka probrala na chvíli v nemocnici v Olomouci. Když byla z Olomouce převezena do hyperbarické komory v Ostravě, začala se probouzet častěji.

„Začala pomalinku, vždy přes den se probrala na chviličku, pak usnula, jako když se probouzí dítě,“ řekla matka dnes téměř třicetileté ženy.

Ve vývojovém stadiu dítěte je Zdenka dodnes. Matka ji musela naučit úplné základy, jako je abeceda nebo říkanky. Úplně od znova začala Zdenka i se stravou nebo žvýkacími reflexy.

„Všechno pro ni bylo poprvé – otevřít oči, různé chuťové příznaky nebo žvýkací reflexy,“ dodává matka, podle které je malý zázrak, že Zdenka obelstila predikce lékařů a nehodu přežila.

Foto: archiv Zdeny Zdena byla tři měsíce v kómatu

Jejich každodenní život spočívá v tom, že spolu hrají hry jako Člověče, nezlob se nebo pexeso. Zdenka také musí docházet k mnoha lékařům a na cvičení. Matka je na vše sama, dcera na ni spoléhá opravdu ve všem, včetně oblékání, jídla a hygieny. Nevydrží navíc celý den v bdělém stavu.

„Poškození mozku je takové, že nedovolí, aby byla celý den v bdělém stavu, takže dvakrát denně mi odpadne a usne,“ vysvětluje paní Zdena s tím, že v posledních letech Zdenku trápí také epileptické záchvaty, které se stupňují a zhoršují.

Každý stý Čech trpí epilepsií. Pohled na hodinky je při záchvatu klíčový Podcasty

Automobil by mnohé ulehčil

I kvůli tomu, že Zdenka nemůže s matkou jen tak odjet třeba autobusem do města, byla založena sbírka na nový automobil.

„Kdybych chtěla ráno do města a zpátky, tak už nazpátek spí. Takže s autem to bude lepší i na delší trasy,“ vysvětluje matka Zdena.

O Zdenku se stará celý den a je to práce na plný úvazek. Jsou tak zcela finančně závislé na tom, co dostanou. „Přijde nám důchod, příspěvek na péči, teď je ta mobilita, to je vlastně všechno, co máme,“ popisuje jejich situaci matka.

Foto: Novinky Zdena je zcela závislá na své matce

Finanční sbírka je tak jedinou cestou k tomu, aby si mohly dovolit nové auto. Rády by ho kromě cest k lékaři využily i na výlety do zoo nebo k návštěvě přátel z rehabilitací.

„Máme kolem sebe už jen ty, kteří jsou na tom podobně jako Zdenička, které jsme potkaly někde na rehabilitaci. Jsou to úžasní lidé a ty maminy jsou takové bojovnice,“ osvětluje situaci paní Zdena s tím, že právě ostatní matky jsou jí velkou oporou. Navzájem si radí a předávají informace. Jsou každá z jiného koutu republiky a nové auto by jim dovolilo se znovu shledat.

Cílem sbírky, kterou Zdenka pro dceru založila na Znesnaze21, je vybrat 370 tisíc korun. Peníze na auto by matce i dceři splnily velký sen o samostatnosti.