Koňský terapeut Sagi rozveseluje pacienty čerčanského hospicu

„První návštěva proběhla v létě v červenci, kdy jsme byli na zahradě, to bylo krásné počasí a bylo to naprosto skvělé,“ sdělila Novinkám Bára Rezková. Díky velkému úspěchu ale dorazil Sagi ještě koncem září.

„Je to úplně super. To zvíře je zlatý. Je to zpestření toho života tady v domově. Pomazlíme se, on obejde všechny pacienty, každý kdo chce, tak se s ním pomazlí. Je to něco úžasného,“ řekl Novinkám klient zařízení Karel Soukup.