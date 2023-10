Klíč ke zdraví a pohodě? Naučte se určovat priority

Obecně máme jako lidé tendenci podléhat každodennímu shonu, který je všudypřítomný. V důsledku neustálé hyperstimulace, kdy neustále dostáváme nové informace i žádosti, se naše pozornost snadno nechá unést, díky čemuž se pak nejsme schopni držet našich původních cílů.

Ujasnit si priority je tedy pro každého jedince velmi potřebné, protože nám to pomáhá nejen k větší osobní produktivitě, ale také nám to dodává na větší lehkosti ve vztazích, v práci i v emočním rozvoji.

Naše mysl jednoduše někdy funguje mnohem rychleji než život, zvlášť pokud jsme zavaleni starostmi. Tím, že chceme vše splnit a vyřešit a zároveň i všem vyhovět, dostáváme se do obrovského tlaku. Když pak večer zavřeme oči, v hlavě nám začne šrotovat, co všechno nás čeká následující den, a místo spánku už hledáme způsob, jak to všechno nejlépe vyřešit.

Užívejte si život takový, jaký je. Nesnažte se být perfektní

Bohužel se tak dostáváme do začarovaného kruhu, ze kterého se jen velmi těžko vystupuje. Naše životy pak začnou ovládat stres a úzkosti.

Naučit se upřednostňovat = naučit se minimalizovat

„Abychom se správně nasměrovali k našim cílům, je důležité naučit se minimalizovat naše úsilí. To znamená zaměřit svou pozornost skutečně jen na to, co je důležité, což nikdy naše mysl nezvládne, bude-li ve stresu a pod tlakem,“ vysvětluje psycholožka Valeria Sabaterová.

Kromě sestavení seznamu klíčových cílů je tak velmi důležité zaměřit se na osobní rozvoj a naučit se lépe soustředit na jednu věc. Jít tedy krok za krokem a neskákat z jedné věci na druhou a zároveň používat emoce k vlastní motivaci.

„K tomu všemu je pak ještě zapotřebí pořádná dávka odvahy a také rozhodnosti. Vždy tak mějte na mysli, že nedokážete-li si jasně definovat své vlastní důležité cíle, snadno se stane, že si přivlastníte priority ostatních a pak to už ale nebude o vás,“ upozorňuje odbornice.

Jak si stanovit priority?

Ke stanovení priorit si nestačí zodpovědět otázku, co je pro mne nejdůležitější. Protože v ten okamžik zřejmě řeknete následující tři věci: rodina, zdraví a finanční zajištění.

Je zapotřebí jít více do hloubky a zkusit si zodpovědět i následující otázky:

Co ve svém životě miluji?

Co mě dokáže nadchnout?

Kde bych se chtěl/a vidět za 5 let?

Co mě skutečně charakterizuje?

„Upřednostnit znamená vybrat si mezi několika věcmi jen tu jedinou, což nemusí být vůbec snadné a někdy je zapotřebí se na to pořádně připravit. Protože vzdát se některých věcí, ale i lidí nemusí být zadarmo. Ale pokud to povede ke štěstí, posílení sebeúcty a dosažení vlastního hlavního cíle, stojí to za to,“ dodává Sabaterová.

Zjednodušení jako krok k rovnováze

Naše životy ovládají složitosti a je jen na nás, jak se s nimi vypořádáme a zda nalezneme vnitřní a vnější rovnováhu mezi tím vším.

Jedním z účinných způsobů řešení je zaměřit se na zjednodušení života a všudypřítomný minimalismus. K tomu je ale zapotřebí si umět vytvořit vědomější realitu a dokázat se vzdát věcí, které nejsou podstatné. Přiznat si, co lze skutečně zvládnout, co ne, na co se soustředit a co vypustit z hlavy.

Když trpíme úzkostí, naše priority se rozmazávají, naše přítomnost se stává zmatenou, myšlenky, obavy a strachy se mísí. Podobně tomu je ale i v okamžiku, když si plníme své diáře schůzkami, úkoly a závazky.

„Naučit se identifikovat, co je podstatné, a odstranit vše, co ne, je cesta k novému životnímu stylu, kde má hodnotu to, co nás inspiruje, co nám dělá dobře, co nás emocionálně obohacuje. Vše ostatní je zbytečné,“ uzavírá odbornice.

Jak najít vnitřní klid a podpořit své já