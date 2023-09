Užívejte si život takový, jaký je. Nesnažte se být perfektní

Chtít něco lepšího nebo vypadat lépe není na škodu, vždy bychom ale podobné věci měli dělat hlavně kvůli sobě, ne kvůli tlaku zvenčí. Čím více pak budeme pracovat na odstranění vlastních nedostatků, které podle společnosti ničí ideál dokonalosti, o to víc se v myšlenkách zapojíme do nebezpečného kruhu sebeobviňování - proč mi pořád něco nejde, proč si to nedokážu zapamatovat, zhubnout atd.?

„Nikdo není dokonalý, to je potřeba si uvědomit co nejdříve. Lepší než se zaměřovat na uspokojení norem společnosti je naučit se oceňovat věci a zážitky, které máte teď. Místo zaměření na dokonalost se zaměřte na růst a na to, jak být spokojeni se svým vlastním životem,“ nabádá mezinárodní řečnice, koučka a autorka Mary Morrisseyová, zakladatelka předního školicího centra pro transformační koučink.

Odbornice rovnou nabízí i řešení, díky němuž je možné během měsíce změnit své vnímání.

Stres a jeho vliv na různé části těla

Věnujte velkou pozornost svým myšlenkám

Věnujte více energie, pozornosti a soustředění svým pozitivním a expanzivním myšlenkám a méně energie těm, které jsou negativní.

Zkuste si osvojit pohled, že jste se narodili proto, abyste si užívali život, a ne se honili za dokonalostí.

Zaměřte se na interakce s lidmi

Zkuste naslouchat lidem z okolí a věnujte pozornost tomu, co se vám snaží říct, místo toho, abyste po nich chtěli, aby naslouchali oni vám. Vzájemná interakce bez rychlého odsuzování je důležitá.

Anketa Přistihnete se někdy, že se snažíte dělat některé věci jen proto, že je dělají jiní? Ano, bohužel poměrně často. 33,3 % Ano, ale naštěstí jen čas od času. 0 % Rozhodně ne, dělám věci podle svého přesvědčení. 66,7 % Celkem hlasovalo 6 čtenářů.

Přijměte své nedostatky a chyby jako možnost k růstu

To, co možná jen vy sami považujete za své nedostatky, jsou věci, které z vás dělají to, co jste. Možná tomu nebudete věřit, ale jsou krásné, protože vás dělají jedinečnými, tvrdí koučka.

A hlavně - naučte se přijímat komplimenty, pokud jakýkoli obdržíte (nehledě na to, jestli si myslíte, že je oprávněný). Mnoho lidí se bohužel v současnosti naučilo komplimenty odvracet.

Přijměte proto štědrost tam, kde je nabízena, prospějete tím sami sobě, navíc uděláte radost i dotyčnému tím, že jeho kompliment přijmete.

„Upozorňuji hlavně na jednu věc - nezakládejte své pocity o vlastním životě na tvrzení druhých. Možná se váš život podle někoho neshoduje s obecným ideálem, na tom ale nezáleží. Podstatné je jen to, co je důležité pro vás samotné, díky čemu zažijete větší radost, štěstí a mír,“ uzavírá koučka.

Traumata narušují duševní rovnováhu. Mohou vzniknout z mnoha důvodů