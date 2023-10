Když se vám nechce nic dělat

Pokud se déle než dva týdny potýkáte s nedostatkem motivace, pocity sklíčenosti a únavy, pak to může být v důsledku nějakého zdravotního problému nebo psychické poruchy. Bagatelizovat tyto projevy se proto nemusí vyplatit.

Ranní vstávání bez energie a radosti do nového dne

Lékaři by měli při tomto stavu vždy vyloučit i následující potíže:

Jako lidské bytosti potřebujeme ve svém každodenním životě přijímat podněty, které jsou pro nás impulsem k činnosti, plánování a následování našich snů a cílů. Pokud tyto podněty nemáme, pak se to může odrazit i na naší náladě a psychickém rozpoložení.

Na celkové rozpoložení má také vliv, když před sebou valíme hned několik nevyřešených problémů, se kterými si nedokážeme sami poradit. A je jedno, o co se jedná, zda o neshody ve vztahu ,či problémy v práci či kombinaci všeho možného, např. dlouhodobou frustraci z toho, že nemáme dostatek času na sebe či se nám vzdalují sny.

Jde o to, že jakmile je pro jedince život příliš komplikovaný, jeho mysl začne používat obranný mechanismus, který ho má upozornit na to, že takhle to dál nejde. A tou obranou může být i zmiňovaná únava.