Jarmila onemocněla smrtelnou ALS. Nevzdává se a pořád žije naplno

S budoucností si hlavu příliš neláme. „I když je ALS hrozná nemoc, tak je potřeba žít a užívat si zbytky času, co mám. Co bude, tak to moc neřeším,“ doplňuje a dodává, že by ale chtěla zůstat do poslední chvíle doma. Má dokonce vyhrazenou místnost, kde by mohla spávat pečovatelka…