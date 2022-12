Pět situací, kdy byste měla odmítnout sex

„Pokud máte kvasinkovou infekci, pak během sexu cítíte pálení a nepohodlí, což zákonitě ničí váš sexuální zážitek,“ říká Nicole Williamsová pro Prevention. Kvasinkové infekce se nejrychleji zbavíte pomocí antimykotik, která seženete ve formě vaginálních čípků nebo krémů. V případě, že by obtíže nadále přetrvávaly, navštivte svého gynekologa.

Otevřel váš partner šuplík a s údivem zjistil, že balíček kondomů je prázdný? Možná chcete nad vzniklou situací mávnout rukou, možná si říkáte, že vám nic nehrozí. „Je ale velmi důležité, abyste se chránila před pohlavně přenosnými chorobami. A to alespoň do té doby, než vy i váš partner nepodstoupíte testování,“ upozorňuje Williamsová.

Pohlavně přenosné choroby totiž nejsou „doménou“ pouze vysokoškolských studentů a mladých lidí. Podle Centers for Disease Control and Prevention se mezi lety 2000 a 2010 dokonce ztrojnásobil výskyt infekční nemoci syfilis a chlamydií u dospělých lidí ve věku 45 až 65 let.