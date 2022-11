Aneuryzma ji ohrožovalo na životě. Ve 22. týdnu těhotenství podstoupila operaci

První zkušenosti s nepříjemnou bolestí hlavy měla Mallory už v létě ještě předtím, než otěhotněla. Většinou ji postihla krátce poté, co cvičila. „Připisovala jsem to jednoduše tomu, že mám dvě děti, špatně jím a nepiju dost vody,“ popisuje pětatřicetiletá žena z Ohia pro server Today, jak se k celé věci zpočátku postavila.

Až když se bolesti začaly objevovat i při třetím těhotenství a začaly být obtěžující natolik, že kvůli jejich intenzitě nemohla několikrát ani vstát z postele, začala se tím zaobírat a nechala si předepsat léky proti bolesti. „Byla to opravdu palčivá bolest, pořád na stejném místě, za uchem vzadu na krku,“ vysvětlila.

„Doktor mi bez skrupulí sdělil, že postižená céva může každou chvíli prasknout a že musím hned na operaci. Trápilo mě to už déle, ale těhotenství celou situaci jen zintenzivnilo a zhoršilo,“ popisuje.

„Samozřejmě mě to velmi vyděsilo, ale musela jsem zůstat silná kvůli dětem, kterým v té době byly 4 a dva roky. Řekla jsem jim, že musím na chvíli odjet. Ve skutečnosti jsem netušila, na jak dlouho to bude, co bude se mnou i nenarozeným dítětem,“ dodává.