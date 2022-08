Za bolesti hlavy u teenagera mohl podle lékařů covid. Ve skutečnosti to byl nádor

„Před velikonočními svátky jsme jeli se synem na turnaj, kterého se účastnil i jeho tým. Už když jsme tam dorazili, mu nebylo dobře. Druhý den ráno se to opakovalo, a tak jsme ho vzali do nedalekého zdravotnického centra, kde jen vyslovili podezření na dlouhý covid. Dostal léky a jeli jsme domů,“ popisuje matka nadšeného fotbalisty chvíle, na které by nejraději zapomněla.