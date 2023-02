Za jakých podmínek může fungovat vztah bez sexu

Koncept, že všichni lidé potřebují sex a mít ho pravidelně, se označuje jako „povinná nebo také nucená sexualita“.

Ovšem společenský názor, že sex je nezbytný pro udržení spokojeného vztahu, je neužitečný a kontraproduktivní, tvrdí Coxová. Nejedna studie pak potvrdila, že čím více se lidé nutí do sexu jen proto, aby nějaký měli, o to menší motivaci mají k jeho praktikování v budoucnu.

„Pokud oba budete souhlasit s tím, že nebudete mít sex, a oba s tím budete spokojeni, uděláte pro vztah mnohem víc dobrého, než když budete předstírat, že chcete něco, co není pravda,“ uvádí Coxová.

Spousta párů prochází obdobími bez sexu – záměrně i neúmyslně – a přesto si užívají šťastný a zdravý vztah. Je-li to i váš případ, a chcete, aby to opravdu fungovalo, je třeba myslet na dvě základní věci.

„Vztahy bez sexu fungují pouze tehdy, pokud jsou s tím oba v páru spokojeni. Vedle toho je pak třeba zůstat aktivní v dalších oblastech vztahu. Pokud totiž vedle sexu zmizí i náklonnost, doteky a líbání, stáváte se místo romantických partnerů spíše přáteli,“ uvádí pro Daily Mail Coxová.

Odbornice nabízí přehled některých situací, které nutí páry k rozhodnutí, že sex dočasně nebo trvale pozastaví. A nemusí to hned znamenat tragédii.

Není moc příležitostí, jak si spolu užít

Jedním z častých důvodů bývá práce na směny, kdy se partneři doma spíše míjejí. Výjimkou ale není ani větší vzdálenost mezi partnery, případně pracovní cesty jednoho z nich. Důvodem může být i sdílení domácnosti s více lidmi (třeba dospělé děti, které na čas zůstávají u rodičů).

Všechny tyto scénáře logicky znesnadňují sex a mohou mít za následek dočasnou pauzu, která je naprosto normální.

Veškerou energii vydáte jinde

V našich životech se odehrává řada věcí, které nás obírají o poměrně velké množství energie, jež by byla příhodnější k užívání si sexu. Příkladem mohou být malé děti do tří let. Případně péče o staré rodiče. Najít se dají ale další – jako třeba začátky v nové práci a podobně.

Čím více pak jakékoli životní události vyvolávají stres a úzkost, o to víc je nepravděpodobné, že budete mít náladu na sex, když už se nějaká příležitost naskytne.

Zdravotní problémy, které narušují sex

Jakékoli zdravotní potíže, bolesti, ale i problémy spojené s menopauzou u žen mohou stát za nechutí k sexu. Pokud je ovlivněna jen těmito potížemi, je dobré je zavčas řešit.

Přesycení

Už jste to dělali tisíckrát a jednoduše jste ztratili zájem. Pokud opadl u obou stran, touha je nízká a není nic, co by vás na sexu lákalo, je lepší se do něj nenutit.

Nová norma

Nejeden pár může po čase dospět do fáze, kdy se smíří s tím, že sex má tak zřídka, že se dá jejich vztah označit jako „bez sexu“ (terapeuti tak vztah označují tehdy, pokud je sex méně než 10× do roka). Pojí-li vás stále jiné věci – láska, hravost, náklonnost –, pak můžete být oba šťastní i tak.

Na druhou stranu ale také odbornice poukazuje na situace, kdy se vzdát sexu není rozhodně dobrá odpověď na různé potíže.

Špatný důvod: Partner si chce užívat sex, ale vy ne

Přirozený pokles chuti na sex v dlouhodobých vztazích není ničím výjimečným. Je s tím ale třeba vždy něco dělat, jinak podobné rozdíly doženou k záhubě i do té doby nejlepší vztah.

V takovou chvíli nastává čas na kompromis – nejlépe z obou stran. Jakmile ale kdokoli oznámí, že své stanovisko nezmění (jeden chce stále víc, druhý stále méně), je to problém.

Špatný důvod: Chcete sex, ale ne se stávajícím partnerem

Všechny páry dříve či později zažijí pokles touhy jednoho po druhém. To je zcela normální a dá se s tím mnohé dělat. Jen musí být snaha na obou stranách. Naprosté odříznutí sexu, obzvlášť pokud o tom druhému neřeknete, není dobrá volba.

Špatný důvod: Nadále s partnerem „neladíte“

Brali jste se mladí, se stejnými zkušenostmi na startu, ale zatímco jeden z vás se ubíral předvídatelnou běžnou cestou, ten druhý mířil strmě vzhůru. Najednou zjišťujete, že se neshodujete v úspěších, příjmech, životním stylu – váš nový ideální partner tak najednou vypadá zcela jinak.

Pokud se vás to týká, je mnohem potřebnější zásadní diskuze o vztahu než to řešit absencí sexu.

Špatný důvod: Partnera nepovažujete za atraktivního

„Často se svých klientů ptám, kdyby potkali svého partnera či partnerku, jací jsou teď, zda by se jim líbili nebo s nimi chtěli chodit. Pokud je odpovědí velké váhání či jasné ne, je jisté, že svazek má mnohem větší potíže, než je absence sexu,“ popisuje Coxová.

Špatný důvod: Partnera nahradily děti

Narození miminka je pro oba partnery krásným okamžikem. Dokáže nás naplnit radostí, láskou a uspokojovat naše emocionální potřeby. A to natolik, že mnohdy chvíle strávené s dítětem stále více nahrazují chvíle trávené s partnerem. Potrvá-li to dlouho, může to vztah zcela rozvrátit.

