Sexuální slovníček aneb co řeší film Hranice lásky

Poté, co Hana sdělí svému partnerovi své touhy a on souhlasí s tím, že by mu nevadilo se stýkat i s jinými sexuálními partnery, vykročí společně do tzv. otevřeného vztahu. To znamená, že se dohodli, že striktní monogamie není pro ně to pravé, a navzájem si dovolili stýkat se a navazovat intimní vztahy s dalšími lidmi.