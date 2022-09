Mají to krásní lidé v životě snazší?

Takovým stereotypním představám kupodivu podléháme při setkání s někým, kdo se nám opravdu hodně líbí, velice často. Krása prostě do jisté míry neovlivňuje jen to, jak se k takovým jedincům chováme, ale také, co si o nich a jejich povaze myslíme.

Fenomén dostal název: What is beautiful is good effect (Efekt co je krásné, je i dobré).