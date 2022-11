Příliš nezávislosti ve vztahu škodí

„Jsou zvyklí na to, že dělají věci sami, starají se o sebe všemi způsoby a nepotřebují živou duši. Je to ale mechanismus přežití,“ upozorňuje Buquelová.

Pokud rodiče už od útlého věku zanedbávali naplňovaní jejich základních fyzických či psychických potřeb, může to podle odborníků vést dítě k přesvědčení, že jediná správná cesta je spoléhat se pouze sám na sebe. V dospělosti o této své pravdě ani nepřemýšlí, spíš se učí, jak být víc a víc samostatný.

Zklamání ovšem může přijít až v dospělosti, poté, co lidé nenajdou bezpečné a stabilní milostné vztahy.

„Negativní zkušenost je častým argumentem mých klientů, proč se druhým neotevírat, proč nedůvěřovat, proč si zakládat na nezávislosti. Zkusil jsem to, zkusila jsem to. A zase to dopadlo špatně…,“ říká koučka a lektorka Iveta Vitková s tím, že takoví jedinci se často řídí seznamem různých pravd o potřebě nebo důležitosti nezávislosti, ale nikdy je nenapadlo zpochybňovat nebo ověřovat jejich platnost.