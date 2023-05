Poradna: Po letech společného žití jsem ztratila lásku, iluze i budoucnost

Dlouho jsem nemohla najít partnera, který by mi voněl i imponoval. A který by mě zároveň chtěl. S přítelem jsem se seznámila na inzerát, což jsem pokládala již asi za poslední pokus před vstupem do kláštera. Moc se mi líbil, byl o dva roky starší a já se zamilovala, když ne na první, tak rozhodně na druhý pohled.

Byla jsem v sedmém nebi - po letech samoty protkaných několika krátkými známostmi jsem poprvé žila a bydlela s mužem. Měla jsem byt po babičce, a tak se ke mně partner rovnou nastěhoval. Všechno dohromady skvěle zaklaplo. On byl právě čerstvě rozvedený - jeho žena si našla jiného. Vlastně neměl kde bydlet a místo hledání podnájmu „zaparkoval“ u mě.

Šla jsem do všeho naplno a oddanější ženu by asi těžko hledal. Byla jsem pro něj ochotna udělat cokoli. Myslela jsem si, že mě miluje stejně a cítila jsem se po dlouhé době šťastná.

Až po určitém čase jsem si začala uvědomovat, že je to jaksi všechno nějak jednostranné. On samozřejmě rád přijímal plnými hrstmi, co jsem poskytovala, ale když došlo na dávání, byl hodně opatrný. Zpětně mi docházelo, že si od začátku hlídal svůj čas, svoje finance, zájmy i vhled do jeho rodiny. Pořád jsem si říkala, že jeho odstup a opatrnost je způsobena zraněním z rozvodu a že se postupně změní. Mýlila jsem se.

Po počáteční fázi zamilovanosti se partner začal čím dál častěji věnovat čemukoli jinému než mně a naší společné budoucnosti. Býval dlouho v práci, někdy následovaly večeře a večírky s kolegy. Pravidelně chodil na pivo s kamarády a měl vždy i spousty svých vlastních zájmů, které jsme nesdíleli. Trčela jsem doma sama a oddaně mu žehlila košile.

Náš intimní život postupně uvadal a jeho zájem byl stále menší. V době, kdy jsem začala intenzivně hovořit o dítěti a manželství, on se těmto debatám vyhýbal. Tvrdil, že na dítě nemáme podmínky, že můj byt je malý a navíc, že on není na rodinu ještě připraven.

Nechtěl se nikdy ani příliš spřátelit s mojí rodinou. A vadily mu prý i společné víkendy s partou mých kamarádek, které se postupně vdaly a měly děti. Společně jsme všichni jezdívali na hory, na víkendy. S přítelem jsme ale byli s partou jen párkrát, stěžoval si, že se na „rodinkaření“ zatím necítí, a nechtěl jezdit. Vymlouval se, že jsou to lidé úplně odlišných zájmů.