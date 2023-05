Spasitelský komplex ve vztahu aneb Když se snažíte pana nedokonalého proměnit v prince

Spousta žen, když se zamilují do muže, má tendence je začít měnit k obrazu svému. Některé z nich mají pocit, že vědí mnohem lépe než partner sám, co je pro něj nejlepší, jiné se ho doslova snaží zachránit, přestože on sám o to nestojí. Odborníci v této souvislosti hovoří o spasitelském komplexu.

Foto: Profimedia.cz Pokud se nedokážete smířit s tím, jaký druhý je, pak je vždy lepší ze vztahu odejít.

Článek Ženy se primárně rodí jako pečovatelky, jejichž doménou je starostlivost, náklonnost a péče a druhé. Dost často se stává, že upřednostňují potřeby svého partnera i dětí před vlastními. Proto i ve vztazích často zaujímají místo pozice partnerky roli matky, což samozřejmě mnohým mužům nevyhovuje, protože oni v zásadě nehledají jinou matku, ale sobě rovnou partnerku. Stejně tak asi těžko bude zdravě smýšlející žena ve svém partnerovi hledat dítě, o které by se mohla starat. Samozřejmě existují i muži, kteří tuto mateřskou péči od své partnerky nevědomě vyžadují, což se ale často v dlouhodobém horizontu podepisuje i na značném opotřebení samotné ženy. Snaha o změnu partnera Právě role pečovatelky je často úzce spjata s touhou ženy změnit svého „bezmocného“ partnera. Pokud jste přesvědčena, že víte, co je pro vašeho partnera to nejlepší, pak podle odborníků zaujímáte pozici nadřazenosti a vševědoucnosti. Podle Slovníku psychoanalýzy od psychoanalytika Piérra Fedidy právě vševědoucnost vychází z nevědomé dětské víry, která přeceňuje sílu myšlenek, tužeb a činů. Jinými slovy věříme, že máme schopnost ovládat a měnit druhé na základě vlastních tužeb. Nesnažte se měnit partnera, nepředpokládejte aneb Rady, jak posílit vztah Vztahy a sex Každá žena by si měla uvědomit, že realita navzdory tomu, co si myslí a o čem je přesvědčena, může být zcela jiná. Nikdo z nás není ideální verzí, kterou si utváříme sami ve své hlavě a zřejmě touto verzí ani nikdy nebudeme. A to platí bez ohledu na pohlaví. Samozřejmě každý jedinec se v průběhu času ve vztahu mění, ale vždy je to dáno jeho snahou o přizpůsobení se navzájem. Tedy snahou nacházet kompromisy, učení se naslouchat a vzájemně se tolerovat. Podle autorů Bautisty, Castilla a Torrese (2022) má vztah vliv na sebepojetí. Hodnotu, kterou si jedinec připisuje, ovlivňují pozitivní či negativní partnerská gesta. Proto i jedinci ve vztahu ztrácejí něco ze sebe samých a ze své individuality. To ale není totéž, že se partner mění na základě našich vlastních tužeb a přání. „Většina vztahů totiž funguje na tom, že se partnerům mezi sebou daří uzavírat dohody. Jednoduše, aby vztah dlouhodobě fungoval, musí každý přijmout věci, které na druhém miluje, ale i ty, které se mu na něm nelíbí,“ upozorňuje pro La Menteese psycholožka Maria Fernanda Ramos Roa. Pokud se tedy nedokážete smířit s tím, jaký druhý je, pak je vždy lepší ze vztahu odejít. Jinak riskujete, že veškeré úsilí, které na změnu partnera vyvinete, se mine účinkem a šťastný z toho nebude ani jeden z vás. Uvědomte si, že udělat ze svého nedokonalého partnera prince, aby se přizpůsobil vašim potřebám, jednoduše nejde. Mnohem víc získáte, když budete druhého respektovat takového, jaký je a umožníte mu být sám sebou. Když jste ve vztahu ze špatných důvodů Vztahy a sex Proč vztah nefunguje aneb Když je problém na vaší straně Vztahy a sex