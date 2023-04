Proč vztah nefunguje aneb Když je problém na vaší straně

Nedostatek sebeúcty.

Tím, že snadno ustoupíte čemukoli, co protějšek řekne či udělá, riskujete, že druhého snadno naplníte pocitem nadřazenosti. V jeho očích pak můžete lehce ztratit na atraktivitě, stejně tak budete časem stále opatrnější v tom, co děláte. Dostatek sebeúcty je tak základ k tomu, jak lépe dodržovat své vlastní morální zásady. O to víc ve chvílích, kdy jste ve vztahu konfrontováni s nějakými problémy, jak ukázala studie publikovaná v Journal of Personality.