Když jste ve vztahu ze špatných důvodů

„Když jsem se rozvedla, můj bývalý muž se do tří let po rozvodu znovu oženil, zatímco já byla stále svobodná. Našel prostě štěstí dřív než já, jak tvrdila naše dcera. Já byla v tu chvíli ta poražená, která zůstala sama, a samozřejmě jsem na něj žárlila. Co jsem tedy začala dělat? Vrhla jsem se do seznamování a navázala vztah s prvním trochu slušným mužem, který se objevil. Byl zábavný, ale brzy jsem zjistila, že pro mě není ten pravý. Byla jsem s ním, protože jsem nechtěla, aby si okolí myslelo, že jsem smutná a stále sama. Samozřejmě to nevyšlo. Časem jsem tak začala hledat někoho, s kým bych opravdu chtěla strávit život. A našla jsem ho,“ popisuje koučka vlastní zkušenost.