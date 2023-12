Miláčku, seznam se s rodinou aneb Poprvé společně na Vánoce

Láska mění životy, a to nejen dvou lidí, kterých se nejvíc týká. Do nově vzniklé situace jsou vtaženi i vaši nejbližší. Jsou zvědaví, do koho jste se zamilovali, ale někdy mohou mít i obavy, zda si s ním budou rozumět.

Zvlášť když se zamiluje dlouho rozvedená maminka nebo babička či dědeček, kteří žili roky sami. Když pak má nový člen rodiny poprvé překročit práh pro něj dosud neznámého domova, nervozita stoupá na všech stranách. A tím víc, pokud ho čeká premiéra o svátcích.

Rodinu si člověk nevybírá

U pospolitých rodin, které s chutí přijímají každého návštěvníka, většinou příliš velké obavy ze seznámení nebo z první účasti na oslavách Vánoc mít nemusíte. Jsou ale i takové, kde je lepší opatrnost, a především důkladná příprava. Podle kouče Petra Pražáka může vyvolat první nutnost postavit se před složitou volbu už jednoduchá otázka: S kým budu letos trávit vánoční svátky?

„Často je těžké zohlednit potřeby všech zúčastněných. Mám být u rodičů či dospělých dětí, nebo se svým novým partnerem? Existuje vůbec v tomto směru místo pro nového partnera, když kvůli dětem vždy slavíme Vánoce s bývalým manželem či manželkou?“ vyjmenovává.

„Sociální a rodinné vazby jsou přitom velmi důležité pro naši osobní pohodu a období Vánoc nám může ukázat zrcadlo našeho rodinného systému v celé jeho nahotě.“ Může ukázat, nakolik je naše rodinná sociální síť pevná a kde je právě teď v rodinné hierarchii naše místo.

Věnujte čas přípravě

„Přivést přítele či přítelkyni na sváteční oběd či večeři zároveň někdy může rozhodnout i o úspěchu či neúspěchu nového vztahu. Už jsem viděla, jak se po absolvování takové rodinné události lidé rozešli,“ uvádí ze své praxe odbornice na vztahy Laurel Houseová. Autorka bestsellerů o partnerství Susan Winterová proto dodává: „V první řadě se ujistěte, že jsou všechny strany pro. Rodině předem řekněte, že se scházíte s někým výjimečným a že byste ho rádi začlenili do plánů, které s nimi na svátky máte.“

A poté si najděte čas a s partnerem se pusťte do otevřené komunikace. Nejspíš jste si o svých rodinách už vyprávěli, a to hlavně veselé historky. Podle Susan Winterové je ale dobré ještě před první návštěvou protějšku některé důležité informace zopakovat a pokusit se vykreslit celkový obrázek tak, aby lépe porozuměl dynamice vašich rodinných vztahů. A také ho připravit na specifika. Každá rodina má své zvláštnosti, mnohdy i svérázné příbuzné, kteří jsou součástí svátečních oslav.

Vyprávějte partnerovi, s kým se potká a jaké má kdo chování. Říct, že pětadvacátého jdeme na sváteční oběd ke strejdovi Jardovi, je jedna věc, nicméně daleko důležitější by mohla být informace o tom, že se k obědu bude určitě nalévat alkohol a tetička Vladěna po druhé skleničce červeného pravidelně podléhá okouzlení z přítomných mužů. „Otevřeně sdílejte, jak je to s každým člověkem, a sdělte, jakým rozhovorům se má váš partner raději vyhnout a do jakých by se mohl naopak zapojit,“ radí Winterová. Vytipujte mu i příbuzné, se kterými by si mohl rozumět.

Vyhněte se politice

Dobré je také si společně předem projít program, tradice a zvyklosti, které o vánočních svátcích v rodině dodržujete. Měl by například vědět, zda se seznámí s milovníky deskových her nebo spíše tichého sledování televize. Zmiňte třeba i zvyk společně zpívat u vánočního stromku či se jít po večeři projít – minimálně proto, aby si s sebou vzal vhodné oblečení. Možná existují i témata, která jsou u rodinného stolu zakázaná, o těch mluvte zcela otevřeně. „Pokud svou novou lásku upozorníte na to, co může očekávat, vyhnete se mnoha trapným okamžikům,“ myslí si psychiatrička Lea Lisová.

Je normální, že budete oba nervózní. A vaše rodina asi také. Mimochodem i její členové by měli od vás mít dostatek informací. Pamatujte však, že jde o skvělou příležitost, jak se všichni mohou lépe poznat, zjistit, co mají společného, v čem si rozumějí a v čem se shodují.

V každé rodině se ovšem také odehrávají vyhrocené chvíle a řeší spory. Hádky se nejspíš točí kolem týchž témat – a Susan Winterová doporučuje se jim striktně vyhnout. „Svátky nejsou vhodná doba na to, abyste si například sdělovali své politické názory. Zvlášť když víte, že jsou rozdílné. Z toho nemůže vzejít nic dobrého.“

Buďte tým

Velká výhoda je, že partneři, kteří se rozhodnou pro důležité seznámení s rodinou, se už obvykle dobře znají. Vědí, jak spolu ve vztahu fungují a na co se vzájemně mohou spolehnout. To může na návštěvě situaci dost usnadnit. Možná že váš protějšek dokáže rychleji než vy rozpoznat momenty, které vás stresují. Nebo je jeden z vás lepší v tlumení či předcházení konfliktům. A třeba umí ostatním výborně zlepšit náladu. Vnímejte proto během rodinného setkání jeden druhého a čerpejte z vašeho vztahu sílu.

Přesto bývá obtížné ocitnout se ve středu pozornosti, zejména jste-li s partnerem spíše uzavřenější či introvertní. Susan Winterová proto doporučuje, abyste si během návštěvy vyhradili také čas a prostor na oddech. I kdyby mělo jít jen o procházku nebo krátké posezení u kávy. Čas ve dvou vám pomůže „zotavit se“ z intenzivního zájmu ostatních a společně vstřebat nové zážitky. A pokud se již budete cítit přetížení, je to pro vás signál, že je nejvyšší čas se s rodinou rozloučit a těšit se na příští setkání.

Co ano a co ne

Na závěr se hodí i pár praktických rad, které se týkají průběhu návštěvy. Psychiatrička Lea Lisová doporučuje vyladit sváteční menu. Pokud se hostitelka zeptá na dietní omezení nového hosta, podělte se o ně. Neočekávejte ale automaticky, že změní své tradiční jídlo. Je-li váš partner například vegan, můžete se domluvit, že si přinese vhodné jídlo. Ale měl by také najít způsob, jak ochutnat alespoň něco z toho, co přichystala paní domu.

Kroťte také partnerovu touhu po fyzické náklonosti. Některé rodinné vztahy přímo vybízejí k většímu fyzickému kontaktu. V případě prvního setkání ale platí, že méně je více. Dobré je probrat předem, zda rodina patří mezi konzervativnější či otevřenější.

Předem vyřešte i spaní. Pokud cestujete z jiného města a naplánujete návštěvu na víc než jeden den, zvažte nejvhodnější možnosti. Existuje i varianta využít neutrální území a strávit noc v hotelu.

Host by také měl být ochoten pomoci – i jen samotná nabídka se cení. Podání pomocné ruky může u každého vypadat jinak. Někomu je bližší možnost, že přinese jídlo či pití, pro jiného, že pomůže s úklidem nebo zabaví děti. Existuje řada snadných způsobů, jak nezůstat v roli obskakované návštěvy, která jen přijímá. Koneckonců vždyť byste měli do budoucna tvořit rodinu společně.