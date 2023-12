Drobnosti, které vás mohou upozornit na fakt, že váš partner není ten pravý

Potřeba milovat a být milován je zabudována do naší DNA. Bohužel to často vede ke zkratkovému jednání našeho mozku.

„Pokud se neustále lidem omlouváte za činy a chování svého partnera, pak je dobré si včas uvědomit, že tohle chování se časem může jen zhoršit a vkládat energii do takového vztahu jednoduše nemá smysl,“ upozorňuje vztahový kouč Joe Amoia.

Láska a zamilovanost mají v lidech vzbuzovat pocity štěstí, naplněnosti a celkové radosti ze života. Pokud vám ale druhý způsobí hned na začátku více slz než úsměvů, pak to není známkou té pravé, bezpodmínečné lásky, ale jen předzvěst mnohem větších problémů v budoucnosti.

Pokud musíte neustále vynakládat úsilí k tomu, abyste toho druhého udělala šťastným, pak je to přesně to, kvůli čemu je namístě zpozornět. „Když totiž hned na začátku budete muset vyvíjet nadměrné úsilí, jak to asi bude vypadat v budoucnosti, kdy si oba sundáte růžové brýle zamilovanosti?“ dodává Amoia.