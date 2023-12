Proč je pro někoho tak těžké říct: Promiň!

Vzájemné odpuštění je proces, který oba partnery posouvá dál, umožňuje jim učit se a růst. Pokud jeden z nich nedokáže otevřeně přiznat, že druhému ublížil, pak to oba neposouvá kupředu, ale naopak vrací o několik kroků ve vztahu zpět. Je to stejně škodlivé, jako když budete druhého pod tlakem nutit, aby vám odpustil a na vše zlé zapomněl, zvlášť když se ty věci neustále opakují.

„Nikdo nemá nárok na automatické odpuštění. Navíc to ani nikoho nenaučí vžít se do pocitů, myšlenek, přání a potřeb druhého, ale ani k sobě samým či ke svému vztahu,“ upozorňuje John M. Grohol.

Ve skutečnosti je to přesně naopak. Pokud dokážete přiznat chybu a omluvit se, ukážete svou sílu.

Tento způsob myšlení je velmi zhoubný a zvyšuje pravděpodobnost opakování chyb a všeho špatného. Každý by si měl uvědomit, že je tvůrcem svých přesvědčení, emocí i myšlenek, a stejně jako touží po soucitu druhých, potřebuje být sám nejprve soucitný. Zároveň potřebuje vidět své já jako lidskou bytost, která má nejen právo dělat chyby a učit se z nich, ale také růst.

Pokud se neomluvíme, těžko zjistíme, zda nám druhý odpustí. Pokud je v našem zájmu, aby nám druhý odpustil, pak pro to musíme sami vyvinout úsilí.

Pokud někdo takto přemýšlí, značí to jediné. Jejich problém je mnohem větší než to, co svou chybou způsobili druhým. Pravděpodobně nemají vůbec žádné sebevědomí ani sebedůvěru, což se odráží v tom, že místo klidného řešení problémů jsou neustále připravení k útoku či protiútoku.