Lidé, kteří mají potíže s dodržováním pravidel

Rozdíl mezi lidmi, pro které je těžké přijmout pravidla, a těmi, kteří je dodržují, je ve zdvořilosti, a tedy respektu a úctě k druhým. Ti, co je porušují, mají většinou pocit, že na to mají nárok, protože jsou lepší než ostatní. Na druhých jim jednoduše příliš nezáleží.

Mnozí lidé, kteří se brání dodržování pravidel, mají pocit, že na to mají nárok. Podle studie publikované v časopise Social Psychological and Personality Science je pro ně obtížné poslouchat pokyny, dodržovat protokoly a přizpůsobovat se v podstatě čemukoliv i v běžném životě.

Potíže s dodržováním pravidel také souvisí se způsobem, jakým jedinec zpracovává realitu. Někteří lidé projevují nepružný a reakční mentální přístup. To způsobuje, že se cítí nepříjemně, pokud jde o jakoukoli směrnici, ale i jednoduchý návrh. Odmítají je se slovy, že jsou nesmyslné, zbytečné a jen škodí.

Z jejich úst je často slyšet, že mají svobodu a mohou si tak dělat, co chtějí a jak chtějí. Nechápou, že jako společenské bytosti potřebujeme určitá pravidla, abychom spolu dokázali žít v harmonii a respektu.

S dodržováním pravidel mají také problém lidé, kteří byli vychováváni bez pravidel a disciplíny. V dospívání a dospělosti tak vnímají všechna sociální nastavení jako hrozbu a je pro ně opravdu těžké se čemukoliv přizpůsobit. Podle odborníků je to dáno nedostatkem v jejich psychosociálním životě.

Efektivní disciplína v dětství je základ, ze kterého lze velmi dobře rozvíjet dobrou sebekázeň a sociální přizpůsobení. Podle odborníků z časopisu Pediatrics and Child Health ti, co vyrůstají bez hranic, se mění ve frustrované jedince, kteří nevědí, co se od nich očekává, a už vůbec ne, jak se zařadit neboli integrovat.