Když milujete svého domácího mazlíčka víc než kohokoliv jiného na světě

Studie společnosti Link AKC zjistila, že 80 procent chovatelů by se i rozešlo se svým partnerem, pokud by nevycházel s jejich mazlíčkem. Ze stejné studie rovněž vyplynulo, že až polovina lidí se přiznala k tomu, že odmítli účast na nějaké akci či setkání s přáteli jen proto, aby jejich mazlíček nemusel být sám doma. Zároveň ale 85 procent tvrdilo, že se jim díky jejich mazlíčkům velmi významně zlepšilo duševní a emocionální zdraví.

Přestože spousta lidí své mazlíčky polidšťuje, odborníci humanizaci zvířat nedoporučují. Ve skutečnosti to, co dělá spojení mezi zvířaty a lidmi tak zvláštní, je skutečnost, že jde o jiný druh, než je ten náš. Láska, kterou lidé cítí ke svému psovi nebo kočce, je jednoduchá, protože jsou to také jednoduché bytosti. I proto láska k lidem bývá mnohem složitější a přináší řadu problémů.

Průměrná délka života našich čtyřnohých přátel je dvanáct let, což se zdá být opravdu nefér. Znamená to tedy, že času, který s nimi sdílíme, je velmi málo. Proto i jejich ztráta je bezesporu jedním z nejbolestivějších okamžiků v našich životech. Jejich nepřítomnost v nás vyvolává smutek a naprostou opuštěnost. Odchod mazlíčka má tak na nás velmi silný emocionální dopad a intenzita našeho zármutku se často rovná a někdy i převyšuje to, co zažíváme při smrti někoho blízkého.