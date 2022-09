Jak se chovat a jakým způsobem komunikovat, když chcete působit jako elegantní dáma

Etiketa elegantního chování a vyjadřování se vztahuje i na stolování a chování ve společnosti. Podle Anny Beyové je právě to silným ukazatelem toho, zda je, nebo není dotyčná dáma „elegantní“.

Jedna z věcí, která příliš noblesně nepůsobí, je odsouvání talíře na stole poté, co dojíte. Pokud jste na večeři u přátel, radí jako náznak slušnosti nabídnout pomoc při sklízení nádobí. Pozor ale, abyste to s pomocí příliš nepřehnala.

„Uvědomte si, že když někdo řekne ne, nejspíš to tak myslí. Není třeba se nutit do kuchyně a pomáhat za každou cenu. Ve výsledku to pak působí neslušně, i když chcete jen pomoci,“ tvrdí odbornice.