Tým japonských a italských vědců možná objevil způsob, jak utišit plačící mimino

„Dlouhotrvající pláč, zejména v noci, je považován za jeden z hlavních zdrojů stresu spojeného s rodičovstvím,“ cituje britský list The Guardian Kumi Kurodovou z japonského institutu Riken, který se zabývá výzkumem mozku.

Se svými kolegy doporučuje, aby rodiče zvedli plačící miminko z postýlky a chodili s ním pět minut, aniž by se náhle zastavovali nebo nečekaně měnili směr.

Pak si mají s miminkem na pět až osm minut sednout a teprve potom se mohou pokusit uložit ho do postýlky.

„Tuto zhruba patnáctiminutovou metodu by měli rodiče vyzkoušet, než si začnou dělat starosti, co se to s jejich děťátkem děje,“ řekla vědkyně.