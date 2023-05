Zileniálové aneb Poznejte nejnovější mikrogeneraci

Dvacáté první století by se klidně mohlo nést ve znamení hledání vlastní identity. Lidé mají potřebu se zaškatulkovávat, nebo naopak do žádné škatulky nepatřit. Pokud už teď máte problém vybavit si, jaké ročníky spadají do generací XYZ, hlavu vám ještě více zamotá nejnovější mikrogenerace, tzv. zileniálové.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Anglický termín „zillenials" je hybridní složenina ze „Z" (z anglického Generation Z) a „millennials" (česky známí jako mileniálové nebo generace Y). Používá se pro popis jedinců, kteří jsou na pomezí mezi generacemi Z a Y. Jedná se o lidi narozené kolem přelomu tisíciletí, tedy v letech přibližně 1995 až 2000. „Zileniálové označují malou kohortu narozenou mezi začátkem 90. let 2o. století a začátkem nového," řekla Deborah Carrová, profesorka sociologie a ředitelka Centra pro inovace v sociálních vědách na Bostonské univerzitě. Termín mileniál (také známý jako generace Y) se vztahuje na kohokoli narozeného v letech 1981 až 1996, generace Z se vztahuje na kohokoli narozeného v letech 1997 až 2012, uvádí Pew Research Center. Zileniálové jsou často považováni za skupinu, která sdílí některé charakteristiky a zkušenosti jak generace Z, tak i generace Y. Například mohou být obeznámeni s technologií a internetem od svého dětství, což je typické pro generaci Z, ale zároveň mohou sdílet některé socioekonomické a kulturní podobnosti s mileniály. Mileniálové jsou častěji osamělí, vyhořelí a deprimovaní než jiné generace Zdraví I proto se často popisují jako skupina, která má jednu nohu v digitálním světě a druhou nohu v analogovém. Narodili se do éry rychlého technologického rozvoje, ale ne vždy měli přístup ke stejným technologiím jako členové generace Z. Zatímco generace Z je často považována za průkopníky v digitální sféře, zileniálové mohou být vystaveni technologiím a sociálním médiím ve svém dospívání, ale ne jako nedílné součásti jejich celého života. Co je generace Y? Označení generace Y pochází z roku 1993, kdy jej poprvé publikoval časopis Advertising Age. Dnes je generace Y nejčastěji charakterizována jako děti narozené mezi lety 1982–2000. Lidé generace Y budou od roku 2025 převládat na trhu práce a považují za svou prioritu rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, tzv. work-life balance, čímž se nejvýrazněji odlišují od příslušníků generací předcházejících. Zileniálové také mohou sdílet některé zájmy a hodnoty s generací Y. Obecně jsou vystaveni ekonomickým a politickým výzvám, jako je například studijní zadlužení, nejistá pracovní místa a rostoucí konkurence na trhu práce. Mohou se také identifikovat s určitými sociálními a kulturními otázkami, které byly výrazné během období dospívání generace Y, jako je například otázka genderové rovnosti nebo klimatická změna. Co je Generace Z? Generace Z je společný název pro skupinu lidí narozených od poloviny 90. let 20. století do roku 2010. Generace Z je známá životem online a v rychlém tempu, spojeným s okamžitým sdílením myšlenek a poznatků na různá témata, pomocí různých médií a produktů. Výrazný rozdíl mezi generací Y a generací Z je ten, že členové předchozí generace pamatují život před vzestupem využívání masových technologií, zatímco následující generace se narodila až po něm. „Tato mikrogenerace čelila a překonala mnoho nepřízní osudu ve svém relativně krátkém životě. Jedenáctého září 2001 to byla nemluvňata a děti, které neznaly život před bezpečnostními kontrolami na letišti. Během pandemie poté mnozí navštěvovali vysokou školu a přišli o důležité sociální ukazatele," dodává Carrová pro CNN. Je však nutné si uvědomit, že termín „zileniálové" není široce uznávaný a stává se spíše neformálním pojmem používaným v různých kontextech. Odborné výzkumy a definice obvykle rozlišují pouze mezi generací Z (narození po roce 1997) a generací Y (narození mezi lety 1981 a 1996).