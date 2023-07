Zákeřná anorexie trápila ženy bohaté i chudé

Přicestovala tam s rodiči a ti jí tam vnutili jelítko od řezníka Aloise Karlíka. Dceři se po něm ještě přitížilo a dorazilo ji, když si v novinách přečetla, že Karlíka právě zavřeli. A to za to, že „barvil jelita dehtovou barvou na černo, aby vypadala chutněji a nezbledla“.

Tak či tak, papež sňatek mladého páru povolil. Sisi se jej děsila. Bála se života ve Vídni, netěšily ji nové šaty a šperky. Nakonec odjela do Vídně v dubnu roku 1854. Vjezd do Hofburgu neproběhl nijak slavně – Sisi slzela a při vystupování z kočáru málem upadla, protože její diadém se zachytil o rám dvířek. I okázalá svatba 24. dubna ji vylekala.

Do svých šatů se nechávala kvůli štíhlosti zašívat. To všechno stálo neuvěřitelné množství času. A to nemluvě o šermu, jízdě na koni, masážích a gymnastice – cvičila na bradlech, na kruzích, s činkami. To ji tak zaměstnávalo, že vstávala v pět ráno, v zimě o šesté. Okolí dráždila svým stravováním. Zpravidla obědvala jen polévku nebo šťávu z polosyrového bifteku.