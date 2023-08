Šéfkuchařka Eliška Hromková: Bývám ostrá, bez toho by to ani nešlo

„Všímám si však, že si začínají uvědomovat, v jakém shonu žijí, a pomalost si vynahrazují alespoň v jídle. Víc přemýšlejí, co jedí, a konzumují tak víc zeleniny. I zarytí masožravci nám po jednom speciálním vegetariánském menu sdělili, jak příjemně překvapení byli. To pro mě byla obrovská satisfakce,“ říká.

Menu charakterizuje coby moderní středoevropskou kuchyni vycházející z rakousko-uherské tradice. Konkrétní inspiraci nemá, spíše se nebojí experimentovat. Dává dohromady zdánlivě neslučitelné a ochutnává to, i když často dopředu tuší, že to bude průšvih.

Eliška Hromková je historicky první ženou v čele restaurace Alcron, která v novém pojetí otevřela letos v březnu. V práci ji najdete od úterý do soboty od deváté ranní většinou do pozdních nočních hodin.

Hotel odnedávna podává i snídaně - má na ně zvlášť vyčleněný tým, do jehož fungování šéfkuchařka už nezasahuje. Sama má pod sebou zhruba patnáct zaměstnanců, muže i ženy, a když mám možnost do útrob nahlédnout, působí na mě vyrovnaně, spořádaně a vlastně dost mile.

„Bývám ostrá, bez toho by to ani nešlo. Kuchyně je do určité míry diktatura,“ zamýšlí se. Šéfovat příslušníkům opačného pohlaví jí prý problémy nečiní, více než genderové rozdělení podle svých slov lidi vnímá podle jejich osobnostního založení.

Už na první pohled pilná slečna si ještě přibrala ekonomiku podniku na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, aby si doplnila byznysové know-how pro případ, že by jednou chtěla rozjet vlastní firmu. „Je to můj sen. Detaily si ale nechám pro sebe.“

Dávnou tužbou Elišky bylo vydat se na zkušenou do zahraničí. V médiích se dočetla o michelinské restauraci Ratsstuben v Haltern am See v německém Severním Porýní-Vestfálsku pod taktovkou Daniela Georgieva původem z Česka. Majitele zkontaktovala ohledně stáže a vyšlo jí to. Odjela sama na šest týdnů v létě 2018. „S michelinem byl znát větší tlak, vše muselo být punktlich,“ podotýká.