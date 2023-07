Za vlastního michelinského průvodce musí Česko nejdřív zaplatit. Otevřený dopis vládě podpořil i Pohlreich

Zařazení České republiky do průvodce Michelin podle nich podporuje gastroturismus, je marketingovou podporou pro ČR po celém světě a má reálný potenciál přivést turisty do regionů.

Jen daňový výnos bude podle autorů řádově vyšší než samotný příspěvek. Do neděle 9. července chtějí pod dopis sesbírat 10 000 podpisů, podpisové archy jsou k dispozici na webu VisitChef (rovněž je k dispozici celé znění dopisu) a v některých zejména pražských restauracích.

„Vůbec nerozumím tomu, proč takovou věc vůbec má řešit úřad ministra, a proč kolem michelinského průvodce musí vznikat tolik aktivit, proč to muselo zajít takto daleko,“ cituje server Visitchef šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha, jenž zastává názor, že by stát měl gastronomický sektor tímto způsobem podpořit. „Přínos gastronomie do státního rozpočtu je každý den obrovský,“ dodal.