Saoirse Ronanová: Mám štěstí, jdu z filmu do filmu

O co v ní jde? V londýnském West Endu padesátých let se náhle zastaví natáčení filmové verze divadelního hitu Past na myši, protože je zavražděn jeden z klíčových členů štábu. Když se případu ujme cynický detektiv Stoppard (Sam Rockwell) a snaživá policejní začátečnice Stalkerová (Saoirse Ronanová), ocitnou se oba v divadelním podsvětí a velkém nebezpečí.

Nabídka účinkovat v mysteriózní satiře o vraždách podle ní přišla jako na zavolanou. „Hrát neustále upřímně nadšenou nezkušenou strážmistryni bylo super. Roli jsem dostala v polovině koronavirového uzavření. Pandemie zuřila, ulice byly opuštěné a my jsme uprostřed toho natáčeli. Bytostně jsem cítila, že něco jako thriller se spoustou absurdity a humoru zároveň je na povznesení nálady to pravé, zvlášť když celé obsazení hraje své postavy jako karikatury,“ říká rodačka z Irska.

Mladá herečka dosud natočila třicet filmů různých žánrů, z toho jen v posledních čtyřech letech hrála v povedeném filmovém zpracování Čechovova dramatu Racek, objevila se v titulní roli v historickém snímku Marie, královna skotská (2018), v romantických Malých ženách (2019) nebo poetickém Amonitu (2020). To vše zvládla na výbornou, aniž by kdy herectví studovala.

„Přiznávám, že jsem se k vlastnímu studiu herectví dosud nedostala. Chtěla jsem studovat film na Newyorské univerzitě, předtím bych ale musela dodělat zkoušky nutné pro přijetí na vysokou. Zatím tedy jedinou školou a velkým privilegiem pro mě bylo točit se špičkovými tvůrci a hrát vedle zkušených herců, šla jsem a jdu skutečně z filmu do filmu,“ přiznává Saoirse.

Odvahu musela mít i v dramatu Brooklyn (2015) v roli mladé Ellis, která vyráží z irského zapadákova za novým životem do Ameriky.

„Je jiná než moje předchozí drsné hrdinky, které umějí bojová umění a nebojí se ani vraždit, ale něco z nich přece jen má - kuráž. Vydat se totiž v padesátých letech minulého století sama na cestu přes oceán do neznámé země nebylo jen tak. Je tedy svým způsobem na tu dobu také hrdinka a ty já hraju moc ráda.“

Právě teď Saoirse natáčí snímek The Outrun, jehož příběh o uzdravení ze závislosti vychází ze stejnojmenného bestselleru skotské spisovatelky Amy Liptrotové.

„Zaujal mě autorčin neobvyklý způsob, jak vidět ty nejhorší, nejtemnější věci, které můžete prožít. Na tak komplikovanou roli jsem se těšila, ale zároveň jsem se jí trochu bála. S německou režisérkou Norou Fingscheidtovou to ale zvládám,“ dodává.

Byla také obsazena do hlavní role připravovaného filmu režiséra Steva McQueena z druhé světové války Blitz. Film o skupině Londýňanů během leteckého bombardování města za druhé světové války by se měl začít natáčet koncem tohoto roku.

Do třetice Saoirse natáčí v australské Victorii s mladým irským hercem Paulem Mescalem psychologický sci-fi thriller Foe - Nepřítel. Scénář vznikl na základě stejnojmenného a nejprodávanějšího románu známého kanadského autora Iaina Reida.

Saoirse Ronanová nikdy nemluvila o svém soukromí, není ani na sociálních sítích. V roce 2018 se začaly šířit zvěsti o jejím vztahu s hercem Jackem Lowdenem. To se poprvé spolu objevili na party pořádané po premiéře filmu Marie, královna skotská, v němž hráli manžele.

Jack absolvoval prestižní Royal Scottish Academy of Music and Drama. Pochází také z kreativní rodiny, jeho bratr je hlavním tanečníkem švédského královského baletu. Jack nedávno pro hollywoodský časopis Reporter prozradil, že produkuje se svou společností Arcade Pictures právě film The Outrun, ve kterém Saoirse hraje.